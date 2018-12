Vanags: Ziemassvētki ir laiks, lai meklētu savienojumu ar sevi un Dievu

Ziemassvētki ir laiks, lai meklētu savienojumu ar sevi un Dievu, Ziemassvētku uzrunā uzsvēra Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags.

Vanags uzsvēra, ka Ziemassvētkus sauc par brīnumu laiku. "Mēs varam pārnest mājās eglīti, skatīties uz to un domāt - lūk, brīnums! Mazā sēkliņā Dievs ir ielicis gudrību, kura spēj no zemes trūdiem izveidot kaut ko tik filigrānu, smaržīgu un galvenais - dzīvu! Dievs ir brīnumaini pūlējies, eglīti radot," uzsvēra Vanags.

Turpinot garīdznieks pauda, ka, saliekot egles zaros gaismiņas un mirdzošas bumbas, varam skatīties un teikt, ka tas ir vēl lielāks brīnums, jo Dievs ir devis spēju izdaiļot viņa darbu, vēsta LETA.

"Vai man ir izdevies izgreznot Dieva izcilo darbu - sevi? Vai ir veicies atklāt savus talantus un izkopt Dieva dotās spējas? Vai ir izdevies veidot sevi pilnīgāku, pievilcīgāku, mirdzošāku?" retoriski vaicāja Vanags.

Kad aplūkojam gaismiņas un mirdzošās bumbas, ko esam sakarinājuši savos zaros, vajadzētu pārliecināties, vai neesam izdarījuši to pašu, ko ar eglīti - izpušķojuši, bet nocirtuši, mudināja arhibīskaps.

"Vai neesam sevi nošķīruši no sēklas, no kuras uzdīgām, un no saknēm, kas mūs baroja? Mēdz notikt, ka, cenšoties kaut ko bagātināt un izdaiļot, mēs to nocērtam. Tiecoties dzīvot krāšņāk, bagātāk un interesantāk, mums gadās sadarīt ko tādu, kas nocērt vienību ar Dievu un pārtrauc viņa sapni par mums. Tā ir liela nelaime, jo savu identitāti cilvēks iegūst attiecībās. Nocērtot attiecības ar Dievu, mēs zaudējam pašu identitātes kodolu un vairs nezinām, kas esam," brīdināja Vanags.

Viņš akcentēja, ka Ziemassvētki ir glābšanas pasākums. Kad ir gadījies sevi sacirst, nekas netiek gaidīts vairāk kā glābēju ierašanās, teica Vanags, uzsverot, ka Dievs sūta glābēju.

"Kristus ir dzimis Betlēmē. Dievs viņu iedēstīja pasaulē kā sēkliņu, kurā ielikta visa Dieva mīlestība un gudrība. Jēzus ir Dieva dāvana visiem nocirstajiem. Tā ir iespēja atkal būt dzīviem zariem, kuri ne tikai izskatās spoži uz brīdi, bet nes augļus uz mūžību," skaidroja garīdznieks.

Vanags uzsvēra, ka vēsts par Kristus dzimšanu Ziemassvētku laikā meklē cilvēkus ļoti intensīvi. Taču ne vienmēr Ziemassvētki ir veiksmes stāsts ar laimīgām beigām - bieži ir tā, ka svētki paiet, bet savienojums nav noticis, vērtēja Vanags. Viņaprāt, Ziemassvētku neveiksmes simbols ir sakaltušās eglītes ar brūnām skujām, kuras pēc svētkiem mētājas visās malās. Tādēļ vajag ļaut sevi atrast un meklēt arī pašiem, mudināja Vanags.

"Intensīvi meklēt saslēgumu ar Kristu. Pat kristiešiem, kuri par viņu daudz zina, vajadzētu meklēt, jo galvenais ir savienojums, pa kuru plūst dzīvības sula," uzsvēra Vanags.

Vanags novēlējis visiem Ziemassvētkus un atjaunotu dzīvību no Bētlemē dzimušā Kristus.