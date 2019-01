Valsts prezidents: Latvijas stāsts būs mūsu pašu radīts un izstāstīts

"Vienmēr atcerēsimies, ka Latviju soli pa solim veidojam mēs paši - ar savu rīcību, darbiem un vārdiem. Latvijas stāsts ir un būs tāds, kādu to paši radīsim un izstāstīsim," uzrunā Latvijas iedzīvotājiem gadu mijā teica Valsts prezidents Raimonds Vējonis.Prezidents uzvēra, ka aizvadītais gads vienmēr paliks mūsu atmiņā kā Latvijas simtgades gads, kurā mēs paši sevi ieraudzījām no jauna, vēsta Latvijas Sabiedriskie mediji.

"Aizvadot Latvijas pirmo gadsimtu esam izvērtējuši padarīto un raugāmies nākotnē ar jaunām cerībām un lielu darba sparu. Esam radījuši jaunas kultūras bagātības, izdziedājuši un izdejojuši veselu gadsimtu. Pieņēmuši atbildīgus lēmumus, veicinot mūsu valsts ekonomisko izaugsmi un kopā veidojot stipru un labklājīgu valsti," teica Vējonis.

Prezidents norādīja, ka Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs ir lepni plīvojis un mūsu tautas lūgšana – valsts himna ar patiesu lepnumu skanējusi visā plašajā pasaulē.

"Vēl ciešāk esam iesaistījušies mūsu kopīgās nākotnes veidošanā vienotā Eiropā. Jutuši patiesu gandarījumu par savu zemi un tautu. Šogad uzplauka veselu gadsimtu krāta pašapziņa! Esmu pārliecināts, ka ikviens ir pielicis un pieliks savu roku, lai arī Jaunajā gadā un otrajā simtgadē Latvijā un katrā ģimenē valdītu mīlestība, drošība, saticība un labklājība," sacīja Vējonis.

Prezidents pauda, ka mēs ieraudzījām, cik lieli esam izauguši, un to saskatīja arī pārējā pasaule. Mūs apsveikt ieradās karaļnami un daudzu valstu vadītāji.

"Viņi bija patiesi priecīgi par mūsu sasniegto, par mūsu zemes skaistumu un mūsu tautas spēku. Mums pašiem Latvija ir tik tuva un mīļa, ka redzam katru vissīkāko nepilnību. Tas kādreiz var atņemt cerību padarīt to labāku. Tādēļ ir labi vismaz svētkos nolikt malā ikdienas rūpes, lai no sirds lepni teiktu – lūk, mana valsts! Tāda ir mana Latvija!" atzina Vējonis.

Prezidents akcentēja, ka vecajā gadā mēs redzējām, ko varam sasniegt. "Es aicinu Jaunajā gadā smelties spēku padarītajā, iedvesmot un atbalstīt vienam otru, lai kopā paveiktu vēl vairāk. Būsim apņēmības pilni piepildīt sapņus un īstenot savus mērķus saviem mīļajiem par prieku un savai valstij par godu!" tā Vējonis.