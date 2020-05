Valdība sola lemt par pakāpenisku izeju no Covid-19 ārkārtējās situācijas, bet plānus vēl neatklāj

Latvijā būs ilgi jāsadzīvo ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19, tomēr valdība lems par pakāpenisku izeju no ārkārtējās situācijas, otrdien žurnālistiem paziņoja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Premjers norādīja, ka Latvijā Covid-19 izplatība joprojām tiek kontrolēta, tomēr citviet pasaulē šī slimība joprojām plosās un vēl nav radītas zāles cīņai pret šo vīrusu, vēsta LETA.

Kariņš atzina, ka Latvijā ir jāstrādā atbildīgi, lai varētu pakāpeniski atvērt ekonomiku, nodrošinot sabiedrības veselību un drošību.

"Šo ceturtdien valdība plāno skatīt jautājumu par ārkārtējās situācijas termiņu - to pagarināt, nepagarināt, uz cik ilgu laiku, kas varētu notikt ar pulcēšanās ierobežojumiem. Bet galvenais ir - kā varam iemācīties ilgtermiņā sadzīvot ar Covid-19, kas jāmaina kopīgajā uzvedībā, lai varētu atjaunot ekonomiku un ļautu cilvēkiem strādāt, vienlaikus pasargājot no saslimšanas. Meklēsim pareizāko līdzsvaru tam, kā pakāpeniski iziet no ārkārtējās situācijas, zinot, ka vīruss pasaulē nav uzvarēts," pauda Kariņš.

Lūgts konkretizēt savu pozīciju jautājumā par ārkārtējās situācijas pagarināšanu, Kariņš norādīja, ka šis jautājums ir saistīts ar virkni citu jautājumu, piemēram, valsts pabalstu krīzē cietušajiem, kas ar ārkārtējās situācijas beigām tiktu pārtraukts.

"Skatīsimies uz to, ko varam mīkstināt ierobežojumos. Juristi valdībā runā, kā būtu pareizāk - iet ātrāk uz ārkārtējās situācijas atcelšanu un turpināt ierobežojumus vai arī turpināt ārkārtējo situāciju kopumā. Šodien uzklausījām ekspertus, lai saprastu, kādus soļus varam spert. Te no svara būs tas, ko dara [Baltijas valstu] kaimiņi. Mēs varētu atvērt gaisa satiksmi, bet, ja lidmašīnai nebūs kur nosēsties... Strādāsim ar kaimiņiem, lai nonāktu pie kopīga redzējuma. Es paredzu, ka visur tiks ievērots pakāpeniskums," sacīja Ministru prezidents.

Premjers informēja, ka trešdien viņam plānota saruna ar Baltijas valstu premjerministriem, lai spriestu par Baltijas valstu telpas atvēršanu cilvēku kustībai, saglabājot zināmus ierobežojumus, kas būtu līdzīgi visās Baltijas valstīs.

Kariņš atgādināja, ka patlaban visi valstī noteiktie ierobežojumi ir spēkā, bet ceturtdien, 7.maijā, valdība lems par dzīvi pēc 12.maija.

Aizvadītājās brīvdienās Latvijā bija vērojamas pozitīvas tendences Covid-19 izplatības statistikā, preses konferencē vērtēja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Pēc politiķes vārdiem, brīvdienas parādīja dažas iepriecinošas tendences, no kurām viena bija tas, ka pēdējās diennakts laikā netika konstatēts neviens jauns Covid-19 inficētais. Tikpat būtiski vērtējams arī tas, ka trīs dienas pēc kārtas slimnīcā netika ievietots neviens ar Covid-19 sasirgušais, uzsvēra ministre.

Ministre atzīmēja, ka patlaban Covid-19 inficēšanās līkne samazinās lēzeni, kas, viņasprāt, apliecina, ka Latvijas sabiedrībā ierobežojumi, iespējams, netiek ievēroti pilnā apmērā.

Raugoties uz citu valstu pieeju, ministre minēja Spāniju un Somiju, piebilstot, ka, viņasprāt, Somijas pieeja "šķiet simpātiskāka". Viņa izteicās, ka Latvijā, līdzīgi kā Somijā, līdz ar ierobežojumu mīkstināšanu tikšot domāts, kā ierobežojumu mīkstināšanu atainot vizuāli.

Ministre uzsvēra, ka noteikti ierobežojumi saglabāsies neatkarīgi no dažādiem apstākļiem, piemēram, prasība pēc regulāras roku dezinfekcijas un distances ievērošanas, tostarp veikalos un pasākumos. "Lai cik plats vai šaurs būs tas solis, jāapzinās, ka tas var tikt koriģēts abos virzienos," pauda ministre.

Vaicāta par 4x4 pieejā iekļauto ideju ierobežojumu noteikšanai vērtēt "kopējo sabiedrības drošību, tostarp arī pasākumu kontroles iespējas, un sabiedrības psiholoģisko labklājību un noturētspēju" un kā to mērīt, ministre izteicās, ka tas līdz šim nav darīts pietiekamā apmērā, bet, lai to darītu, "ir jājautā viedoklis tiem, kuri spēj izveidot tieši dizainu", piemēram, sociālajiem antropologiem, kuri spētu veikt sabiedrības noskaņojuma pētījumus vai socioloģiskās aptaujas.

"Pretējā gadījumā mēs riskējam pieņemt ierobežojumus, kurus sabiedrība varētu neņemt pretī," sacīja Viņķele.

"Ceturtdienas valdības sēde būs atbildīgu un izsvērtu jautājumu sēde," sacīja Viņķele, atgādinot, ka tiks skatīts jautājums par ārkārtējās situācijas pagarināšanu, kā arī ierobežojumu pārskatīšanu.

Viņķele iepriekš tika stāstījusi, ka turpmāko ierobežojumu mīkstināšanu valdība vērtēs atbilstoši četriem parametriem četru nedēļu laika posmā.

Jau ziņots, ka saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību Latvijā līdz 12.maijam izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojumu. Tostarp ir atcelti starptautiskie pasažieru pārvadājumi caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu.