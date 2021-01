Valdība atbalstīja ieceri iegādāties papildu 420 000 "Moderna" vakcīnu devu

Valdība šodien ir atbalstījusi ieceri iegādāties papildu 420 000 ražotāja "Moderna" vakcīnu devu, kuras Latviju varētu sasniegt gada otrajā pusē, žurnālistiem pavēstīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP), vēsta LETA.

"Mēs uzskatām to par nepieciešamu lēmumu, lai, ja gadījumā kādu citu ražotāju vakcīnas kavēsies, mēs justos droši, ka mums vakcīnas netrūks," sacīja ministrs.

Tāpat Latvija pieteikusies potenciālo vakcīnu iegādei no diviem citiem ražotājiem - "NovaVax" vakcīnām, kas varētu būt pieejamas gada vidū, un "Valneva" vakcīnām, par kuru nonākšanu ražošanā gan nav skaidru prognožu, pavēstīja ministrs.

Kā aģentūru LETA informēja Veselības ministrijā, no "Novavax" un "Valneva" plānots iegādāties vairāk nekā 546 000 vakcīnu devu. Vakcīnu iegādei, loģistikai un vakcinēšanas nodrošināšanai valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīrusi finansējumu ne vairāk kā 14,3 miljonu eiro apmērā.

Jau ziņots, ka šobrīd Latvijā ir saņemtas vien 31 425 vakcīnas pret Covid-19. No tām ražotāja "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnu devas ir 30 225, savukārt ražotāja "Moderna" - 1200.

Vadoties pēc ministrijas informatīvā ziņojuma, kas pagājušajā nedēļā tika skatīts valdībā, šī gada pirmajos trīs mēnešos Latvija varētu saņemt 497 827 vakcīnas pret Covid-19 devas, kas ļautu sapotēt 248 914 cilvēkus.

Šobrīd lietošanai Eiropas Savienībā ir reģistrētas tikai divas vakcīnas - "Moderna", kā arī "BioNTech" un "Pfizer". Tiek prognozēts, ka līdz šī gada 29.janvārim varētu tikt reģistrēta "AstraZeneca" vakcīna, un šādā gadījumā februārī Latvija varētu saņemt vairāk nekā 120 000 vakcīnu devu.

Svētdien, 31.janvārī, Latvijai paredzēts piegādāt vēl 2400 devas ražotāja "Moderna" vakcīnas pret Covid-19, aģentūrai LETA apstiprināja Nacionālajā veselības dienestā.