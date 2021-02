Valdība atbalsta ieceri par katru bērnu izmaksāt 500 eiro lielu vienreizēju atbalstu

Valdība šodien atbalstīja grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas paredz ģimenēm par katru bērnu izmaksāt 500 eiro lielu vienreizēju atbalstu.

Kā aģentūru LETA informēja Labklājības ministrijas pārstāvis Egils Zariņš, šāds atbalsts pienāksies personai, kurai ir tiesības uz bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti vai kurai sakarā ar bērna dzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns dzimis līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Vienreizējo atbalstu par katru bērnu saņems arī tie, kuriem tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu līdz viena gada vecumam vai ģimenes valsts pabalstu ārkārtējās situācijas laikā.

Lai arī šoreiz priekšlikumu par 500 eiro izmaksāšanu par katru bērnu iesniedza Nacionālā apvienība, labklājības ministre Ramona Petraviča (Par cilvēcīgu Latviju; KPV LV) apgalvoja, ka šis ir jauns atbalsta veids, kuru viņa sākotnēji rosinājusi jau pirms gada.

Politiķes vērtējumā pozitīvi ir tas, ka ģimenes netiks šķirotas pēc ienākumiem, jo krīzes situācijā ir cietusi gandrīz ikviena mājsaimniecība.

Tāpat Petraviča uzsver, ka sarunās ar koalīcijas partneriem centīsies panākt atbalstu arī priekšlikumam par 200 eiro finansiālu atbalstu senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) par bērniem, kuriem piešķirts ģimenes valsts pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditātivai bērna kopšanas pabalsts līdz viena gada vecumam, atbalstu izmaksās bez iesnieguma līdz 2021.gada 31.martam.

Tiem, kuriem no 2021.gada 1.marta līdz ārkārtējās situācijas beigām radīsies tiesības saņemt minēto atbalstu, VSAA izmaksās bez iesnieguma 30 dienu laikā no dienas, kad piešķirts bērna kopšanas pabalsts līdz viena gada vecumam vai ģimenes valsts pabalsts.

To nosaka grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas otrdien, 16.februārī, izskatīti valdības sēdē. Par to vēl ir jālemj Saeimai.