Vakcīnas pret Covid-19 blakusparādību dēļ hospitalizēts tās saņēmējs

Pēdējās nedēļas laikā tika reģistrēta vakcīnas pret Covid-19 blakne, kā rezultātā tās saņēmējs tika hospitalizēts, valdības sēdē pavēstīja Zāļu valsts aģentūras (ZVA) direktors Svens Henkuzens.

Pēc viņa sacītā, patlaban eksperti izvērtē situāciju kopā ar ārstiem un Imunizācijas valsts padomi.

Kopumā par vakcīnu blaknēm esot ziņots relatīvi reti - 2% gadījumu. Kopumā, pēc Henkuzena paustā, "situācija norit atbilstoši plānam". "Mums vidēji ienāk ap 20 ziņojumiem dienā, kas ir apmēram 2% no visām veiktajām vakcīnām," skaidroja ZVA direktors. Tomēr vakcīnu blakusparādības kopumā atbilst tam, kā to paredz vakcīnu profils.

Vienlaikus patlaban arī Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) gatavo dokumentu, kas paskaidros, kā vakcīnas tiks atjaunotas, lai tās pārveidotu atbilstoši jaunajam Covid-19 paveidam.

Paralēli, divi vakcīnu ražotāji - "Pfizer"/"BioNTech" un "AstraZeneca" - ir sākuši pētījumus, lai noskaidrotu vakcīnu efektivitāti bērnu vidū.

Vadoties pēc ZVA informācijas, tāpat kā pēc visu vakcīnu un jebkuru zāļu saņemšanas arī pēc Covid-19 vakcīnu ievadīšanas var tikt novērotas blaknes. Visbiežāk saņemtajos ziņojumos par blaknēm norādītās sāpes vakcīnas ievadīšanas vietā, apsārtums, tūska, limfmezglu jutīgums, kā arī vispārējas sūdzības par nogurumu, paaugstinātu temperatūru, drudzi, galvassāpēm, locītavu un muskuļu sāpēm un miegainību.

Saskaņā ar ziņojumos sniegto informāciju minētās blaknes izzuda dažu dienu laikā. Līdzīgas šādas vakcīnizraisītas reakcijas novērojamas arī citu vakcīnu lietošanas gadījumā.

Pirms apstiprināšanas visas vakcīnas Eiropas Savienībā (ES), tostarp vakcīnas pret Covid-19, tāpat kā visas zāles tiek pārbaudītas pēc vienādi augstiem drošuma, kvalitātes un efektivitātes standartiem. Nekādas atkāpes no stingrajām prasībām vakcīnu izpētei un apstiprināšanai netika veiktas.

ZVA uzsver, ka vakcīnas pret Covid-19 ES tiek apstiprinātas tikai gadījumā, ja EZA saņem uzticamus un pārliecinošus zinātniskus pierādījumus, ka vakcīnu sniegtie guvumi daudzkārt pārsniedz riskus.

Covid-19 vakcīnu izstrādes, vērtēšanas un apstiprināšanas process ir prasījis mazāk laika nekā citām vakcīnām, jo ir ieguldīti un apvienoti vēsturiski nebijuši zinātnes, finanšu un cilvēkresursi, kā arī radikāli mainīta sadarbības operativitāte starp vērtēšanas, apstiprināšanas iestādēm un vakcīnu izstrādātājiem.

Pētnieki jau vairāk nekā desmit gadus ir pētījuši potenciālās SARS un MERS vīrusa vakcīnas. Šie ilgstošie iepriekšējie pētījumi kalpo par pamatu ātrākai vakcīnu izstrādei Covid-19 pandēmijā.

Pēc visu zāļu, arī vakcīnu, nonākšanas tirgū visu ES dalībvalstu atbildīgās iestādes, Latvijā - ZVA, pastāvīgi apkopo un vērtē jaunāko informāciju par zālēm. ZVA tostarp rūpīgi analizē saņemtos ziņojumus par blaknēm un nepieciešamības gadījumā veic reglamentējošas darbības, piemēram, ar jaunu drošuma informāciju tiek papildināta lietošanas instrukcija un zāļu apraksts.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī pirmo poti pret Covid-19 Latvijā saņēmuši 630 cilvēki, bet otro - 154, tādējādi kopumā pirmdien tikušas vakcinētas 784 personas, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Arī pirmdien pamatā tikuši vakcinēti mediķi un medicīnas iestāžu darbinieki, kamēr nākamajā prioritārajā grupā - sociālās aprūpes centros - vakcinēšanas aktivitāte bijusi nedaudz zemāka.

Ar pirmo poti pret Covid-19 vakar vakcinēti 377 medicīnas iestāžu darbinieki un ārstniecības personas, 207 sociālās aprūpes iestāžu klienti un divi darbinieki, bet 44 sapotētās personas klasificētas kā "Cita paaugstinātā riska grupa". Pa vienai personai vakcinēta "pēc paša vēlēšanās" un "persona vecumā virs 60 gadiem". Šie cilvēki pamatā saņēmuši "AstraZeneca" vakcīnas.