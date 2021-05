Vakar atklāti 435 jauni Covid-19 gadījumi un 14 sasirgušie miruši

Pirmdien Latvijā atklāti 435 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi un ziņots par 14 saslimušo nāvi, līdz ar to divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pirmdien sarucis līdz 343,6 gadījumiem, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā.

Vēl 19.maijā saslimstības kumulatīvais rādītājs Latvijā bija 448,8. Vakardienai līdzīgs kumulatīvais saslimstības ar Covid-19 līmenis Latvijā tika fiksēts 11.aprīlī, kad tas bija 344,3, bet šopavasar zemākais šis rādītājs bija 7.aprīlī - 330,6.

Diennakts laikā Latvijā veikti 16 463 Covid-19 testi, un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 2,6%.

Pirmdien ziņots par 14 ar Covid-19 sasirgušo nāvi. Viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, divi - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, pieci - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2342 cilvēki, kuriem bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 131 514 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā atklāti 6554 Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.