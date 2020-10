Vairāk nekā puse trešdien atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti Rīgā un Kuldīgas novadā

No 44 pagājušajā diennaktī atklātajiem jaunajiem ar Covid-19 inficētajiem pa 14 gadījumiem ir reģistrēti Rīgā un Kuldīgas novadā, liecina SPKC apkopotie dati.

Līdz ar to šajās pašvaldībās atklāto Covid-19 gadījumu skaits veido 63,6% no pagājušajā diennaktī atklātajiem inficēšanās gadījumiem, vēsta LETA.

Septiņi gadījumi atklāti Daugavpilī, kamēr pa diviem saslimušajiem reģistrēts Jūrmalā, kā arī Olaines un Talsu novadā. Savukārt pa vienam saslimušajam reģistrēts Krāslavas un Salaspils novadā, kā arī Valmierā.

Saldus novadā vairs nav reģistrēts neviens saslimšanas ar Covid-19 gadījums.

Visvairāk inficēto ir vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem, kur saslimušas 12 personas. Tālāk seko bērni vecumā līdz deviņiem gadiem, kur reģistrēti deviņi saslimšanas gadījumi.

Seši saslimušie ir vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem, savukārt pa pieciem gadījumi reģistrēts vecuma grupās no 30 līdz 39 un no 60 līdz 69 gadiem. Vēl trīs gadījumi reģistrēti vecumā no 20 līdz 29 gadiem, kamēr pa diviem gadījumiem ir vecumā no desmit līdz 19 un vecumā no 70 gadiem.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 44 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, liecina SPKC dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka 33 saslimušie inficējušies no zināmiem infekcijas avotiem, viena persona inficējusies Somijā, taču 10 personām vēl tiek precizēti inficēšanās apstākļi. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Pēdējās diennakts laikā valstī veikti kopumā 4699 Covid-19 testi, savukārt līdz šim kopumā veikti 324 717 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1868 personas un 1307 izveseļojušās. Kopumā mirušas 37 personas, kam bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Turpina augt slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu skaits. Pēdējās diennakts laikā stacionēti trīs pacienti ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas 21 Covid-19 pacients, no kuriem 19 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet divi - ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāriem izrakstīti 230 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

Pozitīvi bijuši 0,9% no vakar veiktajiem testiem. SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā (ES) tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu. Vakar, kad tika reģistrēts 95 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, pozitīvi bija 2,2% no veiktajiem testiem. Vēl tikai 20.septembrī šis rādītājs visās Baltijas valstīs bija zem 1%, tajā skaitā Latvijā tas bija 0,3%.