Vairāk nekā 60 valsts ceļu posmos notiekošo būvdarbu dēļ autobraucējiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem

Remontdarbi patlaban notiek vairāk nekā 60 valsts autoceļu posmos, līdz ar to autobraucējiem ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un papildu laiku ceļā, aģentūru LETA informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Ievērojami satiksmes ierobežojumi ir starp Tukumu un Kuldīgu uz reģionālā autoceļa Tukums-Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem. Posma izbraukšanai var būt nepieciešama pat stunda.

Arī uz valsts galvenā autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) no Rēzeknes līdz Bekšiem jāšķērso četri luksoforu posmi un tas var aizņemt 40 minūtes. Tāpat līdz pat 40 minūtēm būs jāpavada Rēzeknes apvedceļa posmā no Greivuļiem līdz Greiškāniem.

Kkravas transportam, kura svars pārsniedz 3,5 tonnas, ir slēgts tilts pār Mazo Juglu pie Tīnūžiem autoceļa Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) 34,8.kilometrā. Pārējam transportam satiksme pār tiltu tiek organizēta ar luksoforiem un noteikts platuma ierobežojums - 2,7 metri. Apbraucamā ceļa garums kravas transportam ir aptuveni 40 km un jārēķinās ar ievērojamu papildus laiku ceļā.

Uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Vidzemes šosejas (A2) līdz Siguļiem atsākti satiksmes drošības uzlabošanas darbi. Ātrums ierobežots līdz 70 km/h, un paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 20 minūtes.

Iecavā, Rīgas ielā, posmā no autoceļa Iecava-Stelpe-Stelpes šoseja (P92) līdz Upes ielai, kur tiek veikta seguma atjaunošana, satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm, vadstatņiem un pārvietojamiem ceļazīmju vairogiem, kā arī noteikts ātruma ierobežojums 50 km/h. Satiksme divos posmos tiek organizēta ar luksoforiem. Platuma ierobežojums ir 4,3m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 25 minūtes.

Valmieras šosejas (A3) posmā no Gaujas tilta līdz Sējas pagriezienam notiek gājēju un velosipēdistu ceļa ierīkošana. Objektā noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, pēc nepieciešamības vienā vai divos posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforu, un remontposma šķērsošana var prasīt 10 minūtes.

Uz Vidzemes šosejas (A2) Augšlīgatnē turpinās Līgatnes caurtekas remontdarbi. Satiksme tiek regulēta ar luksoforu. Brīvdienās satiksmei būs atvērtas abas joslas bez luksofora. Noteikti ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h, un platuma ierobežojums ir 3,25 m. Posma šķērsošanas laiks ir 10 minūtes.

Uz Liepājas šosejas (A9) pie Saldus notiek ceļa pārbūves darbi. Ātrums ierobežots līdz 30, 50 un 70 km/h. Vienā posmā satiksmi organizē ar luksoforu vai to dara satiksmes regulētāji. Platuma ierobežojums ir trīs metri. Objekta šķērsošanai nepieciešamas 13 minūtes.

Vairāki remontposmi ir uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13). Posmā no Marientāles līdz Bērzgales pagriezienam notiek seguma atjaunošana. Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Atsevišķos posmos asfalta profila labošanas darbu laikā satiksme tiks organizēta ar luksoforiem. Rēzeknes virzienā uz Daugavpili (46,91.-47,25.km) vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforiem. Ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 10 minūtes. No Rēzeknes līdz Bekšiem ir ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, kā arī četri luksofora posmi. Platuma ierobežojums ir trīs metri. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 40 minūtes. No Maltas līdz Feimaņu pagriezienam ātruma ierobežojumi ir 50 un 70 km/h. Atsevišķos posmos zemes darbu laikā tiks slēgta viena braukšanas kustības josla un divvirzienu satiksme tiks organizēta ar ceļazīmēm. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 20 minūtes.

Uz autoceļa Pļaviņas-Madona-Gulbene (P37) posmā no Pļaviņām līdz Aiviekstei četros posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem. Remontposma šķērsošana var prasīt 25 minūtes.

Autoceļa Tukums-Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem, kur tiek veikti ceļa pārbūves darbi, noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, kā arī trijos posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem, un trijos posmos pa vienu joslu ar priekšrocības ceļa zīmēm. Posma šķērsošana var prasīt 60 minūtes.

Autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus (P108) posmā no Kūlu kapiem līdz Kuldīgas novada robežai ieviesti ātruma ierobežojumi 50 km/h, un trīs posmos satiksmi regulē ar luksoforiem. Posma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.

Autoceļa Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene) (P68) posmā no Daugavpils apvedceļa līdz Silenei satiksme tiek regulēta ar luksoforu un ātruma ierobežojums ir 50 un 70 km/h. Remontposma šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.

Autoceļā Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene) (P68) pie Silenes ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, ir divi luksoforu posmi un objekta šķērsošanai nepieciešamas 30 minūtes.

Autoceļa Pūre-Auce-Grīvaiši (P96) posmā no Dorupes līdz krustojumam ar autoceļu Dobele-Krimūnas-Zaļenieki (V1098) noteikts ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforu un remontposma šķērsošana var prasīt līdz 35 minūtēm.

Uz autoceļa Rīga-Ērgļi (P4) posmā no Juglas līdz Suntažiem ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, kā arī ir viens luksofora posms. Satiksme tiek organizēta ar ceļazīmēm un vadstatņiem. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.

Uz autoceļa Rēzekne-Gulbene (P36) posmā no Bolupes līdz Gulbenei (65,48.-86,69. km) ir ātruma ierobežojumi 50 km/h un 70 km/h. Satiksme organizēta ar ceļazīmēm un vadstatņiem, kā arī ieviests viens luksofora posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 35 minūtes.

Uz autoceļa Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta) (P75) posmā no Dolomīta līdz Biržiem ātruma ierobežojumi 50 km/h un 70 km/h un noteikti pieci luksofora posmi. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 40 minūtes.

Uz autoceļa Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30) pie Bērzkroga ātruma ierobežojums ir 70 un 50 km/h un ieviests viens luksoforu posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 25 minūtes.

Uz autoceļa Rēzekne-Gulbene (P36) (65,48.-86,69. km) Gulbenes novadā ātruma ierobežojumi ir 70 un 50 km/h. Satiksme organizēta ar ceļazīmēm un vadstatņiem, kā arī noteikts viens luksofora posms. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ir 35 minūtes.

Uz autoceļa Saldus-Kūdras (V1162) no Saldus līdz Kūmu karjeram trīs posmos satiksme tiek regulēta ar luksoforiem, vienā - ar priekšrocības ceļa zīmēm. Ātruma ierobežojums ir 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir aptuveni 40 minūtes.

Satiksme pār Mazās Juglas tiltu tiek organizēta ar luksoforiem, un noteikts platuma ierobežojums - 2,7 metri. Kravas transporta satiksmei tilts slēgts līdz 30.jūnijam.

Vietējā autoceļa Nīgrande-Dziras-Lietuvas robeža (V1167) 12,25.kilometrā notiek tilta pār Losi atjaunošana. Tilts satiksmei slēgts, un nodrošināts apbraucamais ceļš.