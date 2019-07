VAAD: Patlaban aptuveni 75 pašvaldībām ir izstrādāti latvāņu ierobežošanas pasākumu plāni

Patlaban aptuveni 75 pašvaldībām ir izstrādāti latvāņu ierobežošanas pasākumu plāni, aģentūrai LETA pastāstīja Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ūdre.

"VAAD izveidojusies cieša sadarbība ar pašvaldībām, šobrīd aptuveni 75 pašvaldībām ir izstrādāti latvāņu ierobežošanas pasākumu plāni. Dažas pašvaldības, lai motivētu iedzīvotājus cīnīties ar latvāni piemēro nekustāmā īpašuma nodokļa atlaidi, citas organizē talkas, vai apmaksā latvāņu ierobežošanas pakalpojumu sniedzēju izdevumus. Arī pašvaldībām ir tiesības administratīvi sodīt latvāņu ierobežošanas neveicējus," pastāstīja Ūdre.

Pēc viņas teiktā, VAAD inspektori šogad, pēc pašvaldību lūguma, ir uzmērījuši 130,22 hektārus ar latvāni invadētās teritorijas.

VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste atgādināja, ka VAAD arī veic latvāņu ierobežošanas uzraudzību - reaģējot uz iesniegumiem (sūdzībām) par latvāņu neierobežošanu, dienesta inspektors dodas pārbaudē, kur piefiksē situāciju dabā. Pārbaudes tiek veiktas, ja tās ir iespējams apvienot ar kādu citu pārbaudi, kas notiek, izpildot normatīvajos aktos noteiktās uzraudzības un kontroles funkcijas augu karantīnas jomā, piemēram, ja inspektoram ieplānota stādaudzētavas pārbaude un pa ceļam iespējams apsekot iesniegumā minēto latvāņu teritoriju.

Viņa piebilda, ka šogad no privātpersonām dienests ir saņēmis 16 iesniegumus jeb sūdzības par latvāņu neierobežošanu. Starp jaunākajām no sūdzībām ir zvans pa uzticības tālruni ar norādi par vietu Kandavas novadā, kur pamesta skola aizaugusi ar latvāņiem. Kopumā VAAD šogad veicis piecas pārbaudes.

Pērn visa gada laikā dienests saņēma 15 iesniegumus un kopumā veica 65 pārbaudes. Lielo pārbaužu apmēru pērn Ūdre skaidroja ar to, ka 2017.gadā VAAD saņēma iesniegumu no valsts mežu apsaimniekotāja "Latvijas valsts meži" (LVM) ar lūgumu veikt latvāņu izplatības pārbaudes valsts mežiem pieguļošajās teritorijās vairāk nekā 100 vietās. Lielākā daļa no šīm pārbaudēm tika veiktas pagājušajā gadā.

Tāpat Ūdre sacīja, ka, ņemot vērā "Konsultē vispirms" principu, VAAD divu gadu laikā kopumā ir ierosinājis vienu administratīvā pārkāpuma lietu, kas ierosināta šogad.

VAAD ir Zemkopības ministrijas padotībā. Dienests veic valsts kontroli un uzraudzību augu aizsardzības jomā, kā arī sadarbojas ar starptautiskām organizācijām, nodrošinot informācijas apmaiņu ar citām valstīm par augu aizsardzības, augu karantīnas, sēklu aprites un selekcionāra tiesību aizsardzības jautājumiem.