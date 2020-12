Uz Liepājas šosejas izveidojies apledojums; brīdina par salstošu lietu priekšpusdienā

Autobraucēju ievērībai: vietām uz valsts ceļiem Vidzemē un daļā Kurzemes ir izveidojies apledojums; Kurzemē dienas pirmajā pusē paredzams sasalstošs lietus.



Šorīt apledojums apgrūtina braukšanu atsevišķos posmos uz valsts reģionālajiem autoceļiem galvenokārt Vidzemē un daļā Kurzemes. Slidenos un sniegotos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos joprojām ir iesaistītas 16 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ziemas dienesta tehnikas vienības, portālu "Rekurzeme" informē VAS Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa un Satiksmes informācijas centrs.



Apgrūtināti braukšanas apstākļi šorīt ir uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Bikstiem līdz Skrundai, kā arī uz reģionālā autoceļa Ventspils–Kuldīga–Saldus (P108) posmā no Ošeniekiem līdz Saldum. Braukšana ir apgrūtināta arī uz citiem valsts reģionālajiem autoceļiem Cēsu, Valmieras, Valkas, Madonas, Gulbenes un Alūksnes apkārtnē.



Saskaņā ar meteorologu datiem priekšpusdienā no dienvidiem Kurzemi šķērsos nokrišņu zona, kas nesīs ne vien slapju sniegu un sniegu, bet arī sasalstošu lietu. Uz vadiem, koku zariem un ceļiem veidosies apledojums. Pēcpusdienā gaisa temperatūra paaugstināsies un ledus kusīs.



Šādos laika apstākļos Latvijas Valsts ceļi aicina autobraucējus būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu. Īpaša piesardzība jāievēro rīta stundās, kā arī uz ceļiem, uz tiltiem, pie ūdenstilpnēm, ceļa pārvadiem un brauktuvēm, ko ieskauj meži, kur melnā ledus varbūtība ir lielāka.



Latvijas Valsts ceļi aicina informēt par apledojumu valsts autoceļu posmos, kā arī citiem sarežģījumiem, ja tādi rodas uz valsts autoceļiem, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555. Informācija tiek operatīvi nodota ceļu uzturētājiem rīcībai.