Uz daudziem Latvijas ceļiem remontdarbu dēļ ierobežota satiksme

Remontdarbu dēļ uz daudziem Latvijas ceļiem ir ierobežota satiksme, aģentūru LETA informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Valsts autoceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona. Jau vairāk nekā 70 autoceļu posmos un uz tiltiem tiek veikti remontdarbi. Tāpēc autovadītāji aicināti rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem, kā arī ievērot visus ierobežojumus un luksoforu signālus būvdarbu posmos, vēsta LETA.

Arī šonedēļ uz Rīgas apvedceļa A4 (Baltezers-Saulkalne) uz tilta pār Mazo Juglu turpināsies remontdarbi, tāpēc autovadītāji aicināti iespēju robežās izvēlēties citus braukšanas maršrutus. Satiksme ar luksoforiem vai satiksmes regulētājiem tiek organizēta pa vienu joslu un ir lēna jo īpaši darbdienu rītos un vakaros.

Arī uz Rīgas apvedceļa A4 pārvada pār Daugavpils šoseju satiksme tiek organizēta pa vienu joslu ar priekšrocības zīmēm.

Uz Daugavpils šosejas (A6) otrdien 21.jūlijā un trešdien 22.jūlijā būs slēgts autoceļa Bauska-Aizkraukle (P87) pieslēgums šosejai, satiksme būs novirzīta pa Jaunceltnes ielu Aizkrauklē.

Tallinas šosejas (A1) Saulkrastu apvedceļa izbraukšana var prasīt pat stundu, jo trīs posmi ir regulēti ar luksoforiem un divi citi ar priekšrocības ceļa zīmēm, kā arī ātruma ierobežojums 70 un 50 kilometriem stundā (km/h). Līdz pat šīs nedēļas nogalei tur būs slēgta satiksme nobrauktuvē uz Saulkrastiem pa Rīgas ielu (V101) un iebraukšana Saulkrastos būs organizēta pa autoceļu Saulkrasti-Ragana (P6).

Uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu satiksme notiek pa brauktuvi Jelgavas virzienā pa vienai joslai katrā virzienā. Ātruma ierobežojums posmā 70 km/h. Remontposma izbraukšanai nepieciešama vismaz pusstunda.

Uz reģionālajiem autoceļiem visvairāk luksoforu posmu - astoņi - ir uz autoceļa Pūri-Auce-Grīvaiši (P96), savukārt garākais remontdarbu posms ir no Ventspils Kuldīgas virzienā (P108) ar četriem luksoforu posmiem. Abu izbraukšanai var būt nepieciešama stunda.

Uz autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus (P108) no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām ir vairāk nekā 20 kilometrus garš remontposms un četri ar luksoforiem regulēti posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 km/h, līdz ar to jārēķinās ar to, ka ceļā tur būs jāpavada vismaz 50 minūtes.

Uz autoceļa Inciems-Sigulda-Ķegums (P8) posmā no dzelzceļa pārbrauktuves Siguldā līdz Jūdažiem viens luksoforu posms, kā arī virkne ātruma ierobežojumu. Trīs luksoforu posmi un ātruma ierobežojums ir arī uz autoceļa Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) posmā no Tīnūžiem līdz Ikšķilei, uz autoceļa Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30) posmā no Vecpiebalgas līdz Inķēnkalnam.

Viens luksoforu posms un ātruma ierobežojums ieviests uz autoceļa Krāslava-Preiļi-Madona (P62), un ceļā var nākties pavadīt pusstundu. Uz autoceļa Vecumnieki-Nereta-Subate (P73) 15 kilometrus garā posmā no Aknīstes Subates virzienā ir viens luksofora posms un vienā posmā satiksmi organizē regulētāji, tāpat ieviests ātruma ierobežojums.

Uz autoceļa Madona-Varakļāni (P84) posmā no Madonas līdz tiltam pār Kuju ir viens līdz divi luksoforu posmi, kā arī ātruma ierobežojums, un ceļš var prasīt līdz pusstundai. Līdzīga situācija ir arī uz autoceļa Ķekava- Skaistkalne Baldones novadā.

Uz autoceļa Pūri-Auce-Grīvaiši (P96) posmā no krustojuma ar autoceļu Jelgava-Dobele-Annenieki (P97) līdz krustojumam ar autoceļu Dobele-Krimūnas-Zaļenieki (V1098) ir astoņi luksoforu posmi un ātruma ierobežojums. Minētais ceļa posms prasa stundu ceļā. Darbi sākti arī ceļa turpinājumā līdz Penkulei.

Savukārt uz autoceļa Talsi-Dundaga-Mazirbe (P125) no pagrieziena uz Valdemārpili (P126) līdz Cīruļiem ir viens luksoforu posms un ātruma ierobežojums, kas prasa nepilnu pusstundu ceļā.

Remontdarbi šajās dienās sākušies arī uz vairākiem reģionālajiem autoceļiem: uz autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri (P32) posmā no Ķeipenes Zaubes virzienā, uz autoceļa Iecava-Stelpe (P92) no Nīzeres līdz Stelpei, uz autoceļa Kandava-Saldus (P109) posmā no Kapukroga vējdzirnavām līdz Remtei, uz autoceļa Skrunda-Aizpute (P117) posmā no Kazdangas līdz Aizputei.