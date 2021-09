Tuvākajā nedēļā laiks kļūs vēsāks

Šīs nedēļas nogalē un nākamās nedēļas pirmajā pusē Latvijā gaidāms vēsāks laiks, bet nokrišņu būs maz, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien no rietumiem tuvosies ciklons, piektdien tas atradīsies netālu uz dienvidiem no Latvijas, dažās turpmākajās dienās ciklons būs dienvidaustrumos no valsts. Sagaidāms, ka ar to saistītie nokrišņi galvenokārt skars tikai Latvijas dienvidus. Visticamāk, lietus būs neliels. Mākoņi palaikam pārklās visu valsti, vēsta LETA.

Vējš lēni līdz mēreni stipri pūtīs no austrumiem, ziemeļaustrumiem.

Zem biezas mākoņu segas gaisa temperatūra dažās dienās vietām saglabāsies zem +10 grādiem, bet saulainākajās un siltākajās dienās maksimālā gaisa temperatūra būs aptuveni +15 grādi. Minimālā gaisa temperatūra naktīs galvenokārt gaidāma starp nulli un deviņiem grādiem virs nulles.