Turpmākajās dienās gaidāms karsts laiks, Kurzemē dārdēs pērkons

Nākamajās piecās dienās Latvijā gaidāms karsts laiks, galvenokārt Kurzemi šķērsos lietus un negaisa mākoņi, prognozē sinoptiķi.

Karstuma vilnis sāksies sestdien, kad gaisa temperatūra pakāpsies līdz +23..+27 grādiem, un turpmākajās dienās gaiss kļūs vēl par vienu vai diviem grādiem karstāks. Pūšot lēnam līdz mērenam austrumu, dienvidaustrumu vējam, vēsāks laiks saglabāsies Rīgas līča Kurzemes piekrastē. Mākoņu, nokrišņu un jūras brīzes ietekmē reizēm arī citviet Rietumlatvijā gaisa temperatūra dienas laikā būs zemāka, vēsta LETA.

Naktīs valsts lielākajā daļā termometra stabiņš nenoslīdēs zem +10 grādiem, vietām saglabājoties virs +15 grādiem.

Sestdien, svētdien un pirmdien nokrišņi tiek prognozēti galvenokārt tikai Kurzemē, lai gan īslaicīgs lietus iespējams arī vietām valsts centrālajā daļā. Dažviet gaidāms pērkona negaiss, kas izraisīs stipras lietusgāzes, iespējama arī krusa un lielas vēja brāzmas.

Nākamās nedēļas otrajā pusē, visticamāk, kļūs vēsāks. Pirms laikapstākļu maiņas īslaicīgs lietus un pērkons iespējams daudzviet Latvijā. Ja gaisa temperatūra pazemināsies vien nedaudz un diennakts vidējā temperatūra saglabāsies virs +15 grādiem, būs sākusies meteoroloģiskā vasara.

Jau ziņots, ka Latvijas lielākajā daļā mežos saglabājas augsta ugunsbīstamība, bet valsts dienvidaustrumu novados tā ir ļoti augsta, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Saules ultravioletais starojums tuvojas gada augstākajam līmenim, tādēļ sauļojoties jāievēro īpaša piesardzība. No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no plkst.12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē.

Ūdens temperatūra peldvietās pagaidām ir zemāka par +15 grādiem. Speciālisti atgādina, ka sakarsis cilvēks nedrīkst mesties aukstā ūdenī, jo strauja ķermeņa temperatūras maiņa var izraisīt krampjus un sirdsdarbības problēmas.