Turpmāk bezsimptomu Covid-19 pacientam darbanespējas lapu mediķis varēs aizvērt desmitajā dienā

No pirmdienas, 16. novembra, tiek mainīta Covid-19 pacienta izolācijas izbeigšanas kārtība, līdz ar to turpmāk jebkuram Covid-19 pacientam bezsimptomu slimības gaitas gadījumā, vadoties pēc ārstējošā ārsta lēmuma, darbanespējas lapu varēs aizvērt desmitajā dienā pēc inficēšanās laboratoriskas apstiprināšanas, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja.

Centrā skaidroja, ka ārstējošais ārsts ir atbildīgs par lēmumu par izolācijas izbeigšanu un darba nespējas lapas noslēgšanu Covid-19 pacientam. Ja personai saslimšana ar Covid-19 ir noritējusi ar simptomiem, tad izolāciju saskaņā ar ārsta lēmumu var pārtraukt 14.dienā no saslimšanas sākuma ar nosacījumu, ka simptomi, piemēram, drudzis, klepus un citas akūtas infekcijas pazīmes nav novērojami vismaz trīs dienas.

Pamatojoties uz pašreiz pieejamajiem zinātniskajiem atzinumiem un citu valstu pieredzes, tika nolemts, ka turpmāk visiem Covid-19 pacientiem tiek noteikta vienota izolācijas izbeigšanas kārtība.

SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs skaidroja, ka Covid-19 gadījumā cilvēks parasti ir infekciozs divas dienas pirms simptomu parādīšanās. Simptomu vēl nav, bet vīruss jau ir savairojies organismā tik lielā apjomā, ka cilvēks var inficēt citus, pats nezinot par savu saslimšanu.

Tāpat, pēc viņa paustā, Covid-19 slimnieks ir ļoti infekciozs arī pirmajā nedēļā pēc saslimšanas. "Tad vīrusa daudzums samazinās, attīstoties organisma imunoloģiskajai atbildei un mazinoties infekcijas simptomiem, divu nedēļu laikā cilvēks paliek neinfekciozs," atzīmēja eksperts.

Saskaņā ar esošo algoritmu, atkārtota testēšana nav jāveic, jo vīruss cilvēka organismā var saglabāties pat mēnesi un ilgāk pēc saslimšanas, bet tas vairs nav spējīgs savairoties un izraisīt slimību citiem cilvēkiem. Neraugoties uz to, ka laboratoriskais tests var uzrādīt pozitīvu rezultātu, vīruss pēc noteikta laika vairs nav aktīvs un līdz ar to cilvēks nav vairs uzskatāms par infekciozu un atbrīvojams no izolācijas, skaidroja epidemiologs.

SPKC speciālisti vērš uzmanību, ka Covid-19 infekcijas laboratoriskās apstiprināšanas gadījumā kontroles testēšana pirms izolācijas izbeigšanas nav jāveic, bet iesaka ievērot noteikto izolācijas laiku, kad ārstniecības persona var lemt par izolācijas izbeigšanu. Tas nozīmē, ka cilvēks drīkst atsākt ikdienas gaitas, kā arī veikt darba pienākumus klātienē bez kontroles testēšanas, kad ārstējošais ārsts pieņem šādu lēmumu, ievērojot minētos principus.

Centrā atgādina, ka šobrīd, veicot atkārtotu testu bez ģimenes ārsta nosūtījuma, samaksa par pakalpojumu jāveic no saviem līdzekļiem.

Jau vēstīts, ka līdz šim kārtība paredzēja, ka šādos gadījumos mediķiem, sociālajiem darbiniekiem un pedagogiem darba nespējas lapu varēja aizvērt pēc 21 dienas, ja netiek novēroti Covid-19 simptomi, neskatoties uz testa rezultātu. Pārējos gadījumos šis termiņš bija 14 dienas.

Minētā kārtība paredzēja, ka, ja Covid-19 pacientam jau sākotnēji nebūs bijuši Covid-19 simptomi, izolāciju ar ārsta lēmumu varēja pārtraukt septītajā, nevis četrpadsmitajā dienā pēc Covid-19 laboratoriskās apstiprināšanas.

Savukārt, ja personai bija slimības pazīmes, par izolācijas pārtraukšanu varēja lemt sākot no četrpadsmitās dienas, ja kopš simptomu izzušanas bija pagājušas vismaz trīs dienas. Šajos gadījumos gala lēmumu pieņēma ārsts un pacientam tika izsniegts apliecinājums, ka stingro izolāciju var pārtraukt.