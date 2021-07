Turpina pieaugt Latvijā atklāto Covid-19 gadījumu skaits - ceturtdien pozitīvi bijuši 82 testi

Aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 82 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par divu sasirgušo nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs atkal ir pieaudzis, - no 35,7 līdz 37,6 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, vēsta LETA.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 7308 Covid-19 izmeklējumi un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 1,1%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā Latvijā konstatēti 712 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību jau pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 138 799 cilvēkiem, bet miruši 2556 ar šo slimību sasirgušie.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem viena persona bija vecumā no 80 līdz 89 gadiem, savukārt otra - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.