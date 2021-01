Turpina palielināties Covid-19 stacionēto skaits

Sestdien slimnīcās ārstējās 1147 ar Covid-19 inficēti cilvēku, kas ir par 22 personām vairāk nekā iepriekšējā diennaktī, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Pacientu skaits ar smagu slimības gaitu ir nedaudz samazinājies, sasniedzot 68 pacientus jeb par sešiem mazāk nekā piektdien, vēsta LETA.

Jau ziņots, ka sestdien nomira 31 Covid-19 slimnieks, kas ir ceturtais lielākais mirušo skaits vienā dienā kopš pandēmijas sākuma

Pagājušajā diennaktī Latvijā slimnīcās ievietoti 80 jauni ar Covid-19 sasirgušie.

Kopā stacionāros ārstējas 1147 pacienti, no kuriem 1079 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 68 ar smagu slimības gaitu.

Tikmēr pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 30 pacienti. Līdz šim kopumā no stacionāriem izrakstīti 4265 ar Covid-19 sasirgušie.

Kā vēstīts, pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 616 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, bet 31 sasirgušais miris, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Sestdien Latvijā veikti 6336 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 9,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Starp 31 mirušo viens cilvēks ir vecumā no 25 līdz 30 gadiem, viens - vecumā no 40 līdz 45 gadiem, četri - vecumā no 50 līdz 60 gadiem, deviņi - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, septiņi - vecumā no 70 līdz 80 gadiem, septiņi - vecumā no 80 līdz 90 gadiem, bet divi - vecumā no 90 līdz 95 gadiem.

Līdz šim Latvijā ziņots par 849 Covid-19 pacientu nāvi. Miruši 1,7% no reģistrētajiem inficētajiem.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 49 568 cilvēki.