Svētku laikā mediķi aicina uzmanīgi apieties ar pirotehniku un gādāt par bērnu drošību

Svinot svētkus, mediķi aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem - nelietot alkoholu pārmērīgos apjomos, pārliecināties, ka, palaižot pirotehniku, tiek ievēroti visi drošības nosacījumi, pārskatīt mājas "aptieciņas" saturu un svinību laikā gādāt par bērnu drošību, aģentūru LETA informē Neatliekamās medicīnas palīdzības dienesta (NMPD) pārstāve Arita Freimane.

NMPD izsaukumu statistika liecina, ka svētkos lielākoties traumas un negadījumi notiek alkohola reibumā. Ierasti ir lūzumi, galvas traumas, plēstas, dziļas brūces pēc kritieniem, arī vairāku ķermeņa daļu smagi ievainojumi, krītot no liela augstuma, piemēram, balkoniem vai kāpnēm.

Katru gadu slimnīcā nonāk arī cilvēki ar ķermeņa atdzišanu un apsaldējumiem, kas gūti, alkohola reibumā, ceļā uz mājām pēc svinībām iemiegot uz ielas. Tāpēc NMPD atgādina, ka alkohola reibums iet roku rokā ar pārgalvību un padara cilvēkus neuzmanīgus, kā rezultātā tas var būt cēlonis negadījumiem.

NMPD pārstāve atzīst, ka gada nogalē pirotehnika mediķiem sagādā vislielākās raizes. Lai gan no traumām, kas rodas no pirotehnikas, ir iespējams izvairīties, kā norāda Freimane, nav bijis neviens gads, kad kāds šādi nebūtu nopietni cietis. Piemēram, pērn gadu mijā smagi cieta trīs cilvēki, bet gadu iepriekš cietušo skaits bija rekordliels - 12 cilvēki. Tāpat gadu no gada vērojami gadījumi, kad ar pirotehniku cilvēki traumējas arī vairākas dienas pirms vai pēc pašas Jaungada nakts.

Visbiežāk pirotehnika cietušajiem sprāgst rokās, trāpa sejā vai kājās, skaidroja Freimane, norādot, ka nereti traumas ir smagas un atstāj paliekošas sekas uz turpmāko dzīvi. Lielākoties cilvēki gūst plēstas brūces un apdegumus, sejas savainojumus ar kaulu lūzumiem, acu bojājumiem vai redzes traucējumiem. Tāpat bijuši plaukstu bojājumi ar sadragātiem pirkstiem un traumatiskām pirkstu amputācijām, kā arī kājas traumas ar lūzumiem.

Freimane uzsver, ka lielākoties negadījumos vainojama neuzmanība un pārgalvība, piemēram, pirotehnikas palaišana alkohola reibumā, atrašanās pārāk tuvu aizdegtai petardei, tās palaišana, turot to rokās. Arī instrukcijas neievērošana nereti noved pie savainojumiem - mēģinājums vēlreiz palaist neizsprāgušu pirotehniku vai tās labošana pirms palaišanas, tās nepareiza novietošana, pavēršana pret tuvumā stāvošiem cilvēkiem vai ēkām. Tāpat mediķi norāda, ka dažkārt pie vainas ir pirotehnikas glabāšana bērniem pieejamās vietās. Pastāv arī gadījumi, kad traumas rodas, jo bērniem tiek atļauts palaist raķeti.

Tāpat NMPD mudina nepieļaut, ka mazi bērni paliek vieni telpās, kur ir iedegtas svecītes, elektrisko lampiņu virtenes vai viegli pieejami stikla eglīšu rotājumi. Ir bijuši gadījumi, kad nepieskatīti mazuļi var nokož un norij eglīšu rotājuma gabalu vai gūst elektrotraumu, spēlējoties ar elektrisko lampiņu virtenēm

Gatavojoties svētkiem, NMPD mediķi iesaka sarūpēt ne vien dāvanas saviem mīļajiem, bet arī "aptieciņu" ar sev nepieciešamajiem medikamentiem. NMPD aicina jau tagad pārliecināties par to, vai ikdienā nepieciešamie medikamenti un zāles krīzes brīžiem ir pietiekamā daudzumā, jo svētkos daudzviet aptiekas var būt slēgtas vai strādāt saīsinātu darbalaiku.