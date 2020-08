Svētdien Latvijā nav konstatēti jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi

Pagājušajā diennaktī Latvijā nav reģistrēti jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Vakar valstī veikti 926 Covid-19 testi, bet kopumā Latvijā līdz šim veikti 238 403 izmeklējumi un atklātas 1337 ar Covid-19 saslimušas personas (0,56% no visiem veiktajiem testiem), vēsta LETA.

Latvijā no Covid-19 kopumā izveseļojušās 1093 personas jeb 81,7% no reģistrētajiem inficētajiem, savukārt 33 sasirgušie jeb 2,46% no inficēto kopskaita miruši.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā ir stacionēts viens pacients ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas pieci pacienti, kuri visi ir ar vidēji smagu slimības gaitu. No stacionāriem ir izrakstīti 202 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.