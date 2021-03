Svētdien Latvijā atklāti 178 Covid-19 gadījumi un divi sasirgušie miruši

Svētdien Latvijā reģistrēti 178 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi un saņemta informācija par divu ar Covid-19 sasirgušu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 40 līdz 49 gadiem un vēl viens - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, vēsta LETA.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 93 959, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1769 jeb 1,88% no visiem, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 393,7. Savukārt aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā kopumā atklāts 7501 Covid-19 gadījums.

Diennakts laikā Latvijā veikti 3635 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 4,9%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu. Aizvadītās nedēļas laikā pozitīvo testu īpatsvars Latvijā svārstījās ap 4% robežu, taču nedēļas izskaņā tas audzis.