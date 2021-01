Stājas spēkā būtiskas izmaiņas nodokļu jomā

Šodien, 1. janvārī, stājas spēkā vairākas būtiskas izmaiņas nodokļu jomā, aģentūru LETA informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

No šodienas sāk darboties vienotais nodokļu konts. Tas nozīmē, ka līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visi VID administrētie nodokļi būs jāmaksā vienā kontā, visiem VID administrēto regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem ir viens gala termiņš - 23.datums, kā arī ir mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi.

Izmaiņas nodokļu jomā skars darba devējus, mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājus (gan uzņēmumu īpašniekus, gan darbiniekus), akcīzes nodokļa maksātājus un autoratlīdzības izmaksātājus. Tāpat uzņēmumiem arī jārēķinās, ka no šodienas mainās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes.

Šodien mainās algas nodokļu, proti, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšana obligāto iemaksu (VSAOI) likmes. Mainās arī minimālās darba algas apmērs - šogad tā būs 500 eiro, bet neapliekamo minimumu piemēros nodokļu maksātājiem, kuru gada ienākumi nepārsniegs 21 600 eiro jeb 1800 eiro mēnesī.

Savukārt ar 2021.gada 1.jūliju tiks ieviestas minimālās obligātās iemaksas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķinās minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam un paziņos par šīm iemaksām Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

Tas nozīmē, ka darba devējam būs jāveic obligātās iemaksas par saviem darbiniekiem, no starpības starp triju Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru un deklarēto darbinieka darba algu (obligāto iemaksu objektu).

Mikrouzņēmumu īpašniekiem jārēķinās ar vairākām būtiskām izmaiņām. No šodienas mainās MUN likmes, kā arī kārtība, kādā tiek maksāti nodokļi no darbinieku algām mikrouzņēmumā. Mainās arī MUN maksājumu deklarēšanas un veikšanas kārtībā, kā arī paredzēti vairāki ierobežojumi.

Lai uzņēmēji varētu pieņemt izsvērtu lēmumu par tālāko darbību, atteikties no MUN statusa varēs līdz šā gada 15.janvārim, nevis kā ierasts, līdz 15.decembrim.

VID uzsver, ka izmaiņas attiecībā uz mikrouzņēmuma darbiniekiem daļēji stājas spēkā gan no 1.janvāra, gan 1.jūlija.

Jau reģistrētā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekam, kurš pieņemts darbā līdz 2020.gada 31.decembrim, no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam nav piemērojams mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma ierobežojums 720 eiro mēnesī. No 2021.gada 1.jūlija darbinieka ienākumiem no mikrouzņēmuma piemēros iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli) saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un darbinieku apdrošina kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

Izmaiņas attieksies arī uz obligāto sociālo iemaksu veikšanas kārtību un skars visus iedzīvotājus, kas reģistrējušies VID kā saimnieciskās darbības veicēji jeb pašnodarbinātie.

Šīm izmaiņām ir atšķirīgs spēkā stāšanās laiks. Periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam pašnodarbinātajiem obligāto sociālo iemaksu veikšanas kārtība nemainās, proti, pašnodarbinātās personas veiks obligātās iemaksas no brīvi izraudzītas ienākumu daļas, kas nav mazāka par 500 eiro reizinot ar 31,07% (likme, kas noteikta pašnodarbinātajiem) un iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% (no ienākumiem, kuri nav mazāki par 500 euro un faktisko ienākumu starpības).

Savukārt ar 2021.gada 1.jūliju pašnodarbinātajām personām ir jāveic VSAOI pensiju apdrošināšanai 10% apmērā (līdzšinējo 5% vietā).

No 2021.gada 1.janvāra patentmaksa kā nodokļu nomaksas režīms vairs nebūs spēkā, taču tiek saglabāts samazinātās patentmaksas režīms, ko var izmantot pensionāri un cilvēki ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

Ja pilnā patentmaksa jau samaksāta līdz šī gada 18.decembrim, tad patentmaksas režīmu varēs izmantot arī 2021.gadā visu to laiku, par kuru ir veikta apmaksa, taču ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

Ja cilvēki vēlēsies turpināt savu saimniecisko darbību, to iespējams darīt kā VID reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam.

Galvenās izmaiņas akcīzes nodokļa jomā skar tos komersantus, kuri veic vai plāno veikt darbības ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem.

No šodienas visi tabakas aizstājējprodukti un elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas kļūs par akcīzes preci. Tas nozīmē, ka turpmāk tiem tiks piemērots akcīzes nodoklis, un visiem uzņēmējiem, kas nodarbojas ar to ievešanu, izplatīšanu vai tirgošanu, turpmāk jāievēro vairāki nosacījumi, kas attiecināmi uz akcīzes preču apriti.

No šodienas paaugstināsies akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem, bet cigaretēm akcīzes nodokļa likme paaugstināsies 2021.gada 1.martā.

Tiem autoratlīdzības izmaksātājiem, kuri nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim mainīsies tas, kā jāaprēķina un jāizmaksā autoratlīdzība, jo būs spēkā jauna IIN un VSAOI ieturēšanas un maksāšanas kārtība. Tiem autoratlīdzības izmaksātājam, kas ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, nodokļu ieturēšanas kārtība nemainās.