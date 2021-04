Stacionēto Covid-19 pacientu skaits samazinājies līdz 653

Aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 54 Covid-19 pacienti, tostarp divi pārvesti, bet kopējais stacionāros esošais ar jauno koronavīrusa izraisīto slimību sirgstošo pacientu skaits sarucis no 696 otrdien līdz 653 trešdien, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem patlaban 576 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 77 ir ar smagu slimības gaitu, vēsta LETA.

Trešdien no slimnīcām izrakstīti kopumā 84 Covid-19 pacienti, tai skaitā divi pārvesti, savukārt līdz šim kopumā no ārstniecības iestādēm izrakstīti 10 186 ar Covid-19 sasirgušie.

LETA jau rakstīja, ka trešdienā Latvijā reģistrēti 638 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par 14 saslimušo personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Diennakts laikā Latvijā veikti 18 174 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 3,5%, kamēr vēl vakar šis rādītājs bija 3,9%. Savukārt divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 372,1.

Latvijā līdz šim reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 103 001. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā valstī atklāti 7099 Covid-19 gadījumi.

No aizvadītājā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem četri cilvēki bijuši 50 līdz 59 gadu vecumā, viens - no 60 līdz 69 gadu vecuma, septiņi - 70 līdz 79 gadu vecuma, bet divi cilvēki bijuši vecumā no 80 līdz 89 gadu vecumam. Līdz šim kopumā 1913 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, miruši.