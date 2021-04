SPKC: Pagājušajā nedēļā augusi inficēšanās ar Covid-19 mājās un skolā

Pagājušajā nedēļā augusi inficēšanās ar Covid-19 mājās un skolā, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Centrā norādīja uz tendenci, ka vidēji 45-50% gadījumos Covid-19 inficētais nevar pateikt, kādos apstākļos saslimis un neizdodas noteikt inficēšanās vietu.

Savukārt otrā pusē gadījumu, kad inficēšanās avots ir zināms, pagājušajā nedēļā pieaudzis to cilvēku skaits, kas inficējušies mājsaimniecībā - kopumā 61,7% gadījumu. Tāpat līdz 5,6% palielinājies saslimstības gadījumu skaits izglītības iestādēs.

Turpretī nedaudz samazinājusies inficēšanās darbavietās - 14,4% gadījumu.

"Ņemot vērā aizvadītās svētku dienas un brīvdienas, pagājušajā nedēļā veikto Covid-19 testu skaits samazinājies par 12,5%, vidēji dienā veicot 11 699 testus. Nedaudz pieaudzis dienā atklāto jauno inficēšanās gadījumu skaits - vidēji 529 dienā, lai arī nedēļu iepriekš tie bija 519," informēja SPKC.

Aizvadītajā nedēļā bija kopumā 3272 jauni inficēšanās gadījumi, bet nedēļu iepriekš - 3631.

Pagājušajā nedēļā saslimstības pieaugums bija vērojams Vidzemē, bet, izvērtējot saslimstības rādītājus dinamikā pa divām nedēļām, novērojams saslimstības pieaugums vecuma grupā 20-29 gadi un nedaudz starp cilvēkiem vecumā virs 80 gadiem.

Analizējot datus par stacionētajiem Covid-19 pacientiem, SPKC novērojis, ka saglabājas stabili augsts stacionēto cilvēku skaits. Ja īstermiņā stacionēto pacientu skaitam ir tendence samazināties, piemēram, pagājušajā nedēļā stacionēti vidēji 62 cilvēki dienā, tad ilgtermiņa analīze parāda, ka saglabājas augsta stacionēšanas tendence gan vidēji smagu, gan smagu pacientu vidū.

Epidemiologu aprēķinātais Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients Latvijā šobrīd 0,86, tas nozīmē, ka 100 saslimušo inficē mazāk kā 100 citus cilvēkus.

"Neskatoties uz to, ka Covid-19 saslimstības rādītāji Latvijā aizvadītajā nedēļā nedaudz samazinājušies, un ņemot vērā, ka puse no inficētajiem nevar pateikt, kur saslimuši, aicinām joprojām atbildīgi ievērot noteiktos drošības pasākumus. Tāpat aicinām turpināt izmantot iespēju strādāt attālināti, ja to pieļauj darba specifika, un nepulcēties ar cilvēkiem no vairākām dažādām mājsaimniecībām," norādīja SPKC.

Jau ziņots, ka pirmdien Latvijā reģistrēti 309 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par triju sasirgušo nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Diennakts laikā Latvijā veikti 4987 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 6,2%, kamēr dienu iepriekš šis rādītājs bija 3,8%. Savukārt divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir nokritusies no 348 līdz 337,5. Līdz šim kopumā 1937 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, miruši.

Viens no aizvadītajā diennaktī mirušajiem pacientiem bijis 50 līdz 59 gadus vecs, bet vēl divi - vecumā no 60 līdz 69 gadiem.

Latvijā līdz šim reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 104 533.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 6439 Covid-19 gadījumi.