SPKC brīdina par epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos un stabilu saslimstības pieaugumu

Epidemioloģiskā situācija ar Covid-19 Latvijā šobrīd stabili pasliktinās, vīruss turpina izplatīties, un saslimstība pieaug, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Pēdējo dienu laikā Latvijā ir vērojams saslimstības pieaugums ar Covid-19 - pēdējo septiņu dienu rādītāji atklāj pieaugumu par 10,6% jeb vidēji vienā dienā tiek atklāti 616 jauni inficēšanās gadījumi.

Arī stacionēto pacientu skaits pakāpeniski turpina pieaugt. Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās nedēļās slimnīcās ārstējas gados jaunāki pacienti, stacionējot vecuma grupās no 50 līdz 59 gadiem, no 60 līdz 69 gadiem un no 70 līdz 79 gadiem. Līdzīga tendence esot novērojama arī intensīvās terapijas nodaļās. Vērtējot pacientu saslimstības smagumu, saglabājas intensīva situācija stacionāros, norāda SPKC.

Vērtējot pēdējās trīs nedēļas un īpaši šajā nedēļā ikdienas ziņotos augstos inficēšanās gadījumus - 28.aprīlī sasniedzot pat 967 - epidemioloģiskā situācija ar Covid-19 saslimšanu Latvijā pasliktinās. Tuvojoties svētku dienām, speciālisti atgādina, ka ieviestie drošības pasākumi joprojām ir spēkā ar mērķi novērst saslimstības izplatību.

Līdz ar to SPKC aicina ikvienu iedzīvotāju ievērot minētos drošības pasākumus, tādējādi pasargājot sevi un savus līdzcilvēkus no iespējamas inficēšanās.

Gaidāmajās brīvajās dienās ieteicams izvēlēties pastaigas ar ģimeni svaigā gaisā, atturēties no ciemošanās un tikšanās ar citām mājsaimniecībām. Kopīgi ievērojot piesardzības pasākumus, būs iespējams mazināt Covid-19 infekcijas slimības izplatību Latvijā.

SPKC atgādina, ka Covid-19 profilakses pasākumi joprojām paredz īpaši rūpīgi ievērot roku higiēnu, pareizi lietot sejas masku, vēdināt telpas vairākas reizes dienā un nedoties sabiedrībā pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem.