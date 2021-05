Spiningošanas atklāšanas dienā kāds vīrietis gūst elektrotraumu

Valstī sākoties aktīvai makšķerēšanas un spiningošanas sezonai, AS „Sadales tīkls” atgādina par drošības noteikumu ievērošanu, makšķerējot gaisvadu elektrolīniju tuvumā. Lai izvairītos no veselības un dzīvības apdraudējuma, makšķerniekiem vienmēr jāpievērš uzmanība, vai ūdenstilpes tuvumā neatrodas elektrolīnijas, un jāpārliecinās, ka makšķerēšanas laikā tās netiks aizķertas ar makšķeres kātu vai auklu, informē AS „Sadales tīkls” preses sekretāre Alīna Kozlovska.

Diemžēl makšķernieki bieži vien aizmirst par drošības noteikumiem elektrolīniju tuvumā, un ik gadu "Sadales tīkls" reģistrē gan pieaugušo, gan bērnu elektrotraumas, kas gūtas, ar makšķerēšanas inventāru aizskarot elektrolīniju vadus. Šāda elektrotrauma Latvijā šogad reģistrēta jau pirmajā spiningošanas sezonas atklāšanas dienā, 1. maijā, kad kāds 60 gadus vecs vīrietis guva strāvas triecienu, ar makšķeri aizķerot ūdenstilpes tuvumā esošās vidējā sprieguma (20 kV) gaisvadu elektrolīnijas vadu.

"Sadales tīkls" uzsver, ka makšķernieks var nonākt bīstamā situācijā ne vien makšķerēšanas procesā, bet arī ceļā uz makšķerēšanas vietu. Ar makšķeri aizskarot gaisvadu elektrolīnijas vadus, strāvas trieciens var izraisīt roku, kāju un citu ķermeņa daļu apdegumus, kā arī sekas var būt letālas. Būtiski atcerēties, ka no strāvas trieciena nepasargās gumijas zābaki vai cimdi: uzskats, ka ikviens gumijas materiāls pasargā no strāvas trieciena, ir kļūdains, jo šādas īpašības piemīt tikai specializētajam elektromontieru ekipējumam! Jāņem vērā, ka elektriskās strāvas plūsmu un stiprumu ietekmē apkārtējās vides faktori, piemēram, gaisa mitrums, saskarsme ar ūdeni un zemes virsmu.

Izvēloties makšķerēšanas inventāru, jāatceras, ka gan makšķerkāts, gan tā aukla var saturēt elektrisko strāvu vadošus elementus. Īpaši uzmanīgam gaisvadu elektrolīniju tuvumā jābūt, izmantojot makšķerkātus, kuru garums pārsniedz trīs metrus.

Konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju vai citu elektroietaišu tuvumā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot 112, vai "Sadales tīklam", zvanot uz bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Ja elektronedrošas situācijas ietekmē cietis cilvēks, nekavējoties jāizsauc arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, zvanot 113 vai 112.