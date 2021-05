Šonedēļ klātienes mācības dažādām klašu grupām varēs notikt 29 pašvaldībās

Šonedēļ 1.-6.klases un 12.klases, kā arī 7.-9.klases un 10.-11.klases pēc rotācijas principa klātienē varēs mācīties 29 pašvaldībās, kas ir par vēl 15 pašvaldībām mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) aktuālākā informācija.

No "drošo pašvaldību" saraksta izkritušas Amata, Auces, Ādažu, Durbes, Inčukalna, Jaunjelgavas, Kārsavas, Kokneses, Krimuldas, Lubānas, Pāvilostas, Ropažu, Rugāju, Siguldas un Vecumnieku pašvaldības. No pilsētām no saraksta izkritušas Liepāja un Valmiera, vēsta LETA.

Savukārt epidemioloģiski drošo pašvaldību sarakstam pievienojās Jaunpiebalgas un Līgatnes novadi.

Kopumā klātienes mācības skolēniem no dažādām klašu grupām var rīkot Aizputes, Alsungas, Apes, Baltinavas, Dundagas, llūkstes, Jaunpiealgas, Kandavas, Kocēnu, Krustpils, Līgatnes, Līvānu, Mazsalacas, Naukšēnu, Neretas, Nīcas, Pārgaujas, Priekules, Rojas, Rucavas, Strenču, Vaiņodes, Valkas, Varakļānu, Vārkavas, Ventspils un Viesītes novads.

No lielajām pilsētām klātienes mācības skolēniem no dažādu klašu grupām varēs rīkot Jēkabpils un Ventspils.

LETA jau ziņoja, ka no 7.aprīļa 12.klašu skolēni visā valstī divreiz nedēļā var doties uz skolu un mācīties klātienē, savukārt visām pārējām klasēm iespēja mācīties klātienē dota vien epidemioloģiski drošajās pašvaldībās, paredz Ministru kabineta lēmums.

Lai sagatavotos maijā gaidāmajiem centralizētajiem eksāmeniem, 12.klašu skolēni varēs mācīties klātienē ne vairāk kā divas dienas nedēļā visā valstī neatkarīgi no Covid-19 saslimstības rādītājiem. Apmēram 20 000 vidējās izglītības beidzēju tā būtu iespēja pārliecināties par savām zināšanām pirms eksāmeniem. Skolēni tiks testēti, ievēros visus epidemioloģiskās drošības prasības un nepārklāsies "drošajās zonās" skolā ar jaunākajām klasēm.

Savukārt tikai epidemioloģiski drošajās pašvaldībās klātienes mācības varēs atsākt 1.-6.klašu skolēni, kā arī pēc rotācijas principa 7-9. un 10.-11.klases. Testēšana tiks nodrošināta tikai izglītības iestādes nodarbinātajiem.