Šonakt Valkas novadā notverts un atkārtoti savvaļā palaists viens no izšķirtajiem lāčiem

Šonakt viens no iepriekš izšķirtajiem lāčiem, kas bija atsācis viensētas apmeklējumus Valkas novadā, tika veiksmīgi noķerts un izlaists mežu masīvos Alūksnes novadā, tādējādi dodot tam vēl vienu iespēju mainīt savu sugai netipisko uzvedību un mācīties izdzīvot savvaļā bez cilvēku viensētu apmeklējuma, aģentūru LETA informēja Dabas aizsardzības pārvaldē.

Lāča sagūstīšanai bija sagatavotas divas alternatīvas - miegazāļu iešaušana no attāluma un ķeramkaste ar ēsmu. Ķeramkasti ir izgudrojis un izveidojis veterinārārsts no Tartu Universitātes, kas pirmajā lāču ķeršanas un izšķiršanas operācijā to atgādāja uz Latviju, ierādīja tās lietošanu un uz laiku nodeva to Dabas aizsardzības pārvaldes lietošanā. Lai gan pirmajā reizē abi lāči tika iemidzināti no attāluma, šoreiz tieši ķeramkaste palīdzēja dzīvnieku sagūstīt.

Igaunijas kolēģi ķeramkastes izmantošanu ir atzinuši kā vienu no drošākajām metodēm lāču sagūstīšanā, jo nav nepieciešama pietuvošanās lācim pirms tā iemidzināšanas vai noķeršanas. Tas ļauj izvairīties no nevēlama kontakta un lāča agresijas.

Pēc veiksmīgas sagūstīšanas, lācis ar visu ķeramkasti tika pārvietots uz Alūksnes novada mežu masīviem, ko par piemērotu izlaišanas vietu ir atzinuši arī "Latvijas Valsts meži" speciālisti, un palaists brīvībā.

Jau ziņots, naktī uz pirmdienu, pēc vairāku diennakšu rūpīgas lāču gaitu izsekošanas, abi dzīvnieki, kas sākotnēji tika manīti sirojam pa Valkas novada viensētām, beidzot tika uzieti Smiltenes novada Grundzāles pagastā, veiksmīgi iemidzināti un izšķirti.

Pēc Valkas novadā īstenotās aizbiedēšanas metodes abi lāči bija pārvietojušies uz Smiltenes novada Bilskas pagasta Loberģu ciemu, kur turpināja savu ierasto barības meklēšanu, sirojot pa viensētām. DAP speciālistiem koordinējot procesu, tika sākta nākamās alternatīvas īstenošana - lāču izšķiršana, lai pārvietotu katru no tiem uz citu nomaļu teritoriju pietiekamā attālumā no apdzīvotām vietām.

Lai lāčus varētu pārvietot, tika veikta to iemidzināšana, kas bija riskantākā procesa daļa, jo pastāvēja apdraudējums gan cilvēku drošībai lāču iespējamās agresīvās reakcijas dēļ, gan dzīvnieku dzīvībai.