Šogad "Eiropas eksāmenu" nokārtoja 37 611 dalībnieki, kas ir par 20% vairāk nekā pagājušajā gadā, aģentūru LETA informēja "Eiropas Kustība Latvijā" pārstāve Liene Valdmane.

Visaktīvākie šogad bijuši 7. līdz 9.klašu skolēni, kas eksāmenā bija pārstāvēti 8167 dalībnieku skaitā. Šajā grupā 440 dalībnieki ieguvuši augstāko punktu skaitu.

Valdmane norādīja, ka pirmo reizi "Eiropas eksāmenā" varēja piedalīties arī 1. līdz 3.klašu skolēni. "Eiropas eksāmenā" piedalījušies 7831 šī vecumposma skolēni, puse no tiem ir ieguvusi augstāko punktu skaitu. Savukārt 4. līdz 6.klašu grupā piedalījās 7511 dalībnieki, no tiem 50 punktus ieguvuši 1306 dalībnieki. Vidusskolas grupā piedalījās 3942 dalībnieki, no tiem 50 punktus ieguvis 201 dalībnieks.

"Eiropas Kustība Latvijā" pārstāve atzīmēja, ka pieaugušie varēja izvēlēties jautājumu grūtības pakāpi - pamata līmeni vai izaicinājuma līmeni. Pamata līmeni izvēlējās 6391 dalībnieks, no tiem 50 punktus ieguvuši 243 dalībnieki. Izaicinājuma līmeni izvēlējās 3769 dalībnieki, no tiem 50 punktus ieguvuši 23 dalībnieki.

LETA jau rakstīja, ka no 7.maija līdz 9.maijam tīmekļvietnē "esmaja.lv" norisinājās "Eiropas eksāmens", kurā varēja piedalīties ikviens interesents, lai pārbaudītu un papildinātu savas zināšanas par Eiropas Savienību.