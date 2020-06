Šodien visā Latvijā gaidāms lietus un krusa

Šodien visā Latvijā gaidāms lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss un krusa, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

No rīta un dienā laika apstākļus noteiks zema spiediena ieplaka, līdz ar to tikai austrumos debesis brīžiem skaidrosies un visā Latvijā gaidāms lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss un krusa, vēsta LETA.

Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā būs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 24, plus 28 grādi, bet piekrastē un Kurzemes rietumu daļā gaisa temperatūra nepārsniegs plus 19, plus 24 grādus.

Rīgā debesis skaidrosies tikai īslaicīgi un brīžiem līs, pēcpusdienā gaidāms arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, kas negaisa laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 26 grādiem.