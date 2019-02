Sniegs un apledojums braukšanu apgrūtina gandrīz visā Latvijā

Šorīt sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Apmierinoši braukšanas apstākļi šorīt ir vien pa Tallinas šoseju no Bīriņu pagrieziena līdz Ainažiem, pa Vidzemes šoseju no Virešiem līdz Veclaicenei, pa Daugavpils šoseju no Jēkabpils līdz Krāslavai, pa Ventspils šoseju no Usmas līdz Ventspilij un pa Grebņevas-Medumu šoseju no Špoģiem līdz Medumiem, vēsta LETA.

Pa reģionālajiem autoceļiem apmierinoša braukšana ir Alūksnes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils apkārtnēs.

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 133 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC uzsver, ka autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci.