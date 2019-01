Sniegs, putenis un apledojums braukšanu visvairāk apgrūtina valsts centrālajā daļā un Kurzemē

Šorīt sniegs, putenis un apledojums daudzviet valsts centrālajā daļā un Kurzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Līgatnei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, pa Rīgas apvedceļiem, pa Daugavpils šoseju no Lielvārdes līdz Pļaviņām, pa Bauskas, Jelgavas, Liepājas un Ventspils šosejām visa maršruta garumā, pa Liepājas - Rucavas ceļu, kā arī pa Kokneses šoseju no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei, vēsta LETA.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Ogres, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils apkārtnēs.

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 50 "Latvijas autoceļu uzturētāja" ziemas dienesta tehnikas vienības.

LVC atgādina, ka autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu. Ceļa stāvoklis ziemas laikā var mainīties ļoti strauji.