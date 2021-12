Šorīt sniegs un apledojums vietām Kurzemē un Latgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Sniegotie ceļa posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 56 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības, vēsta LETA.

Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Daugavpils šosejas (A6) posmā no Izvaldas līdz Paterniekiem, Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojuma līdz Skrundai, kā arī Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Strazdei un no Talsiem līdz Ventspilij.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Dobeles, Krāslavas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils apkārtnē.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu - bremzējot, manevrējot ar stūri un pedāļiem.

Kā ziņots, agrā pirmdienas rītā gaisa temperatūra Latvijā ir no -7..-10 grādiem Kurzemē līdz -18 grādiem vietām Pierīgā; nakts izskaņā lidostā "Rīga" reģistrēti -19 grādi, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Zemākā gaisa temperatūra nakts pirmajā pusē bija -20 grādi Vidzemē, tai skaitā līdz -20,0 grādiem termometra stabiņš noslīdēja Valkā - Valgas novērojumu stacijā.

Tik liels sals decembrī pēdējos gados Latvijā nav bijis. Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem pagājušajā gadā zemākā gaisa temperatūra decembrī valstī bija -8,9 grādi, 2019.gadā -10,7 grādi, 2018.gadā -16,7 grādi, 2017.gadā -6,1 grāds, 2016.gadā -18,4 grādi, arī 2015.gadā sals decembrī nesasniedza 20 grādus.

Rīgas centrā piecos rītā gaisa temperatūra bija -16,5 grādi un ziemeļaustrumu vējš pūta ar ātrumu trīs metri sekundē.