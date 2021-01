Sniega un apledojuma dēļ Latgalē un vietām Kurzemē un Vidzemē apgrūtināta braukšana

Sniega un apledojum dēļ šorīt apgrūtināta braukšana Latgalē, kā arī vietām Kurzemē un Vidzemē, aģentūru LETA informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 74 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības, vēsta LETA.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Siguldas šoseja (A2) posmā no Cēsu pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Valmieras līdz Valkai, Daugavpils šosejas (A6) posmā no Aizkraukles līdz Patarniekiem, Liepājas šosejas (A9) posmā no Kalvenes līdz Liepājai, Liepājas - Rucavas šosejas (A11) visā posmā, Jēkabpils - Terehova šosejas (A12) visā posmā, Grebņevas - Medumi šosejas (A13) visā posmā, kā arī uz Daugavpils apvedceļa (A14) un Rēzeknes apvedceļa (A15).

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Alūksnes, Balvu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Liepājas, Lūdzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes un Valkas apkaimē.

Autovadītāji aicināti būt īpaši piesardzīgi, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.

Kā ziņots, šorīt Dagdā ir 26 centimetrus bieza sniega kārta, naktī sniega dziļums sasniedza pat 28 centimetrus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija.

Tā ir biezākā sniega sega valstī kopš 2019.gada marta, kad Alūksnē sniega kārtas augstums sasniedza 31 centimetru.

2021.gada otrā diena Rēzeknē aust ar 18 centimetrus biezu sniegu, Alūksnē sniega krājumi papildinājušies līdz 14 centimetriem. Plānāka sniega sega klāj Latgales rietumus un Vidzemes centrālos novadus, bet Vidzemes rietumdaļā, Zemgalē un Kurzemē pārsvarā nav sniega. Plāna sniega kārta aizvadītajā naktī izveidojusies Liepājas pusē.

Zem sniega svara liecoties un lūstot kokiem, kopš piektdienas vakara vietām Latgalē traucēta elektroapgāde. Agrā sestdienas rītā bija reģistrēti 234 avārijas atslēgumi elektrolīnijās, bez elektrības atstājot aptuveni divus tūkstošus klientu, liecina informācija AS "Sadales tīkls" mājaslapā.

Elektroapgāde traucēta Krāslavas, Aglonas, Dagdas, Rēzeknes, Ludzas, Zilupes, Ciblas, Kārsavas un Viļakas novadā.