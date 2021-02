Slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu kopskaits pieaudzis līdz 1097

Aizvadītajā diennaktī stacionēti 70 Covid-19 pacienti, bet slimnīcās esošo Covid-19 pacientu kopskaits pieaudzis līdz 1097, kas ir par 36 pacientiem vairāk nekā diennakti iepriekš, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

No visiem stacionāros esošajiem pacientiem 988 Covid-19 slimnieki ir ar vidēji smagu slimības gaitu, kas ir par 40 sasirgušo vairāk nekā dienu iepriekš. Tikmēr smagā stāvoklī esošo Covid-19 pacientu skaits ir samazinājies par četriem - līdz 109 pacientiem, vēsta LETA.

Pagājušajā diennaktī no slimnīcām izrakstīti 17 Covid-19 pacienti.

Kopš Covid-19 parādīšanās Latvijā kopumā 6173 sasirgušie pametuši stacionārus.

NVD dati liecina, ka visvairāk - kopumā 262 - stacionētie ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem. No visiem šajā vecumā stacionētajiem 44 slimības gaita ir smaga. Tikmēr 240 pacienti, kas ir otrais lielākais stacionēto pacientu skaits, ir vecumā no 70 līdz 79 gadiem. Vairumam - 218 šīs vecuma grupas pacientu - slimības gaita ir vidēji smaga.

Trešais lielākais stacionēto skaits ir vecumā no 80 līdz 89 gadiem - šajā vecuma grupā slimnīcās ievietoti 169 sasirgušie, no kuriem 13 slimības gaita ir smaga.

Personu vecumā līdz 19 gadiem vidū stacionāros aprūpi saņem kopumā pieci pacienti, no kuriem visiem slimības gaita ir vidēji smaga. Savukārt vecumā no 20 līdz 29 gadiem slimnīcās ārstējas 22 pacienti, no kuriem vienam slimības gaita ir smaga.

NVD atzīmē, ka salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu pieaudzis to divdesmitgadnieku skaits, kuri slimnīcās ārstējas ar vidēju slimības gaitu - no 14 līdz 21 pacientam.

No 101 uz 113 sasirgušajiem pieaudzis arī pacientu skaits, kuri slimnīcās ārstējas ar smagu slimības gaitu.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 411 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par septiņu ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 66 652, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 1202, kas ir 1,8% no visiem inficētajiem.

Svētdien Latvijā veikti 3944 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī pieaudzis līdz 10,4%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 10 744 personas. Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 563,2 gadījumi.