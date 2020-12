Slimnīcās Covid-19 pacientu skaits pirmo reizi pārsniedzis 900

Pagājušajā diennaktī slimnīcās ievietoti 90 ar Covid-19 sasirguši cilvēki, bet kopējais stacionēto Covid-19 pacientu skaits pirmo reizi pārsniedzis 900, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Tagad slimnīcās ārstējas 903 pacienti, no kuriem 850 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 53 - ar smagu slimības gaitu. Jau otro diennakti slimnīcās ir vairāk nekā 50 pacientu ar smagu slimības gaitu, vēsta LETA.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīts 21 pacients, savukārt kopumā līdz šim stacionārus pametuši 2532 pacienti.

Jau ziņots, ka sestdien Latvijā atklāti 643 Covid-19 gadījumi, bet 12 Covid-19 pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem divi bijuši vecumā no 50 līdz 55 gadiem, trīs - no 70 līdz 80 gadiem, četri - no 80 līdz 90 gadiem, bet vēl trīs - vecumā no 90 līdz 95 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 439 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 5545 Covid-19 testi, no tiem pozitīvi bijuši 11,6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā ar Covid-19 līdz šim saslimuši 30 940 cilvēki, savukārt kopumā veikti 786 528 Covid-19 testi.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā inficējušos personu kopskaits ir 9627, bet 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 501,41 gadījums.