Saules ultravioletais starojums tuvu gada augstākajam līmenim

Jūnijs un jūlija pirmā puse Latvijā ik gadu ir periods ar augstāko saules ultravioleto radiāciju, atgādina speciālisti.

Visaugstāko punktu debesīs saule sasniegs laikā ap 20.jūniju. Ultravioletā starojuma intensitāti ietekmē ne tikai saules staru krišanas leņķis, bet arī ozona daudzums stratosfērā, vēsta LETA.

Patlaban ozona daudzums stratosfērā virs Latvijas ir līdzīgs kā citos gados vai nedaudz mazāks, un ultravioletās radiācijas indeksa maksimālā vērtība ir starp sesto un septīto līmeni.

No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no plkst.12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē.

Lai izvairītos no apdegumiem, kas ir galvenais riska faktors ādas ļaundabīgo audzēju attīstībā, uzsākot sauļošanās sezonu, sākumā saulē drīkst atrasties tikai pavisam neilgu laiku, vēlāk sauļošanās ilgumu var palielināt.

No saules stariem visvairāk jāuzmanās cilvēkiem ar gaišu ādu un blondiem vai rudiem matiem, kuriem ir daudz vasaras raibumu. Ļoti uzmanīgiem jābūt arī citiem cilvēkiem, kuriem agrāk bijuši saules apdegumi, tāpat no saules īpaši jāsargā bērni.

No ultravioletajiem stariem jāsargā arī acis, turklāt jāņem vērā, ka daudzas virsmas, it īpaši ūdens un gaišas smiltis, atstaro lielu daļu saules staru. Pludmalē ultravioletais starojums ir lielāks nekā citviet.

Vislielāko risku veselībai rada sauļošanās solārijā un dienvidu zemēs, kur ultravioletā radiācija ir daudz spēcīgāka nekā Latvijā.