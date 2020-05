Satiksmi Latvijā apgrūtina remontdarbi vairāk nekā 30 valsts ceļu posmos

Šonedēļ ceļu satiksmi Latvijā apgrūtina remontdarbi, kas notiek vairāk nekā 30 valsts ceļu posmos, aģentūru LETA informēja "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Maija sākumā ir atsākušies būvdarbi uz autoceļa Cēsis-Vecpiebalga-Madona, no Vecpiebalgas Madonas virzienā - tur ir četri luksoforu posmi, kas prasa papildus pusstundu ceļā, vēsta LETA.

LVC vērš uzmanību, ka Pierīgā sakarā ar ceļa remontdarbiem palēnināta satiksme rīta stundās iespējama uz Jelgavas šosejas, posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu, uz Jūrmalas šosejas un uz Vidzemes šosejas Sēnītes posmā.

Visgarākais būvdarbu posms patlaban ir uz autoceļa Ventspils-Kuldīga, posmā no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām - tur ir astoņi luksoforu posmi, kuru izbraukšanai nepieciešama papildus pusotra stunda.

Lielākie satiksmes ierobežojumi sakarā ar ceļu remontdarbiem uz galvenajiem autoceļiem it uz Jelgavas šosejas, posmā no Jaunolaines līdz tiltam pār Misu, uz Jūrmalas šosejas, kur satiksmei ir slēgta nobrauktuve no Rīgas apvedceļa virzienā uz Jūrmalu un nobrauktuve uz Jūrmalas šosejas virzienā no Rīgas uz Babīti/Imantu, uz Vidzemes šosejas, posmā no Garkalnes līdz Sēnītei, kā arī uz Liepājas šosejas Saldus pilsētas teritorijā, kur divos posmos satiksmi regulē luksofori.

Savukārt lielākie satiksmes ierobežojumi uz reģionālajiem autoceļiem ir uz autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus, no Ventspils līdz pagriezienam uz Zirām, kur ir vairāk nekā 20 kilometrus garš remontposms, uz autoceļa Sigulda-Ķegums, posmā no dzelzceļa pārbrauktuves Siguldā līdz Jūdažiem, uz autoceļa Cēsis-Vecpiebalga-Madona, uz autoceļa Pļaviņas-Madona, kur posmā no Aiviekstes līdz Bērzaunei ir divi luksoforu posmi, kā arī uz autoceļa Tērvete-Lietuvas robeža, kur ir viens luksoforu posms.