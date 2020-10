Sākas pieteikšanās skolotāju izglītības projektam "Mācītspēks"

No šodienas, 19. oktobra, ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, pievienojoties Latvijas skolotāju saimei kā viens no 100 jauniem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 14. decembrim, informē projekta „Mācītspēks” sabiedrisko attiecību speciāliste Klinta Mežapuķe.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska: „Šobrīd ir jūtams pārmaiņu laiks izglītībā, pierādot, ka Latvija spēj attīstīties, transformēties un pieņemt lēmumus, kas vērsti nākotnē. Šajā mācību gadā ieviešam jauno kompetenču izglītības sistēmu, turpinām attīstīt dažādas izglītības iniciatīvas, projektus un pilotskolas. Skolu veiktspējas un izglītības kvalitātes stiprināšanai svarīga ir jaunu pedagogu ataudze. Ceru, ka „Mācītspēks” jau šogad to sniedz.”

Pieteikšanās norisinās tiešsaistē www.macitspeks.lv, aizpildot anketu. Pieteikšanās process ir vienkāršs, tomēr laikietilpīgs, tāpēc interesenti aicināti neatlikt to uz pēdējo brīdi.

Topošie skolotāji jomas profesionāļu un pieredzējušu mācībspēku vadībā apgūs nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā un savu personīgo attīstības ceļu. Projekta dalībnieki saņems skolotāja darba algu un stipendiju studijām, kā arī atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.

Savā pieredzē dalās Igors Ardaševs, projekta „Mācītspēks” dalībnieks un Carnikavas pamatskolas sociālo zinību skolotājs: „Es ne tikai iegūstu prasmes un zināšanas pedagoģijā, bet arī piedzīvoju lielu pieredzes apmaiņu ar mūsu atbalsta komandu un pārējiem „Mācītspēks” jaunajiem skolotājiem, – uzturam ciešus kontaktus, dalāmies gan ar izaugsmēm, gan izaicinājumiem. Un protams, neatsverama ir sajūta, stāvot klases priekšā un savas zināšanas nododot bērniem tā, ka viņiem acis mirdz, – tu momentāli redzi sava darba jēgpilnību.”

Mācīt un mācīties varēs visā Latvijā

Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots visā Latvijā, un dalībnieki varēs izvēlēties starp studijām Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē, savukārt prakses īstenošanas skola tiks piemeklēta sadarbībā ar „Mācītspēks” komandu, izvēloties no tām Latvijas skolām, kas būs pieteikušas vakances.

„Daudziem šī var būt iespēja atgriezties Latvijā vai pārcelties no galvaspilsētas uz dzimto pusi. Gadu gaitā esam novērojuši, ka cilvēki arvien skaidrāk saredz un izmanto iespējas gan izglītībā, gan profesionālajā jomā sevi attīstīt reģionos,” pauž Kārlis Kravis, nodibinājuma „Iespējamā misija” direktors.

“Mācītspēks” ir iespēja mainīt savas dzīves virzienu, kā arī iegūt lielisku pieredzi, par ko tiek arī atalgots - gūstot jaunas zināšanas un prasmes, vienlaicīgi jau esošās izmantojot darbā skolā. „Projekta pirmā iesaukuma laikā piedzīvojām pārsteidzošu aktivitāti un interesi no dažādāko nozaru profesionāļiem. Domāju, ka lielais konkurss – seši speciālisti uz vienu jaunā skolotāja vietu - pierāda, ka pedagoga profesijas nozīme un iespējas tiek pienācīgi novērtētas,” secina Linda Daniela, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne un profesore.



Projekta pirmais iesaukums noslēdzās ar iespaidīgiem rezultātiem – interesi par dalību izrādīja 1836 iedzīvotāji vecumā no 21 līdz 68 gadiem, un tika iesniegti 612 dalības pieteikumi, no kuriem atlasi izturēja 146 dažādu nozaru un profesiju pārstāvji.

Projekta kandidātu atlasē tāpat kā iepriekš tiks ņemti vērā akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, komunikācijas un sadarbības prasmes, mērķtiecība, neatlaidība, gatavība mācīties un motivācija dalībai programmā. Tāpat būtiski, lai kandidāti ir zinoši viņu izvēlētā mācību priekšmetā – obligāta prasība ir noteikta studiju satura apguve vismaz 12 kredītpunktu apmērā.