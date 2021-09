Šajā mācību gadā skolēnu skaits pieaudzis par 0,7%

Šajā gadā skolēnu, kuri iegūs pamata vai vispārējo vidējo izglītību, skaits ir pieaudzis līdz 217 500 jeb par 0,7%, aģentūru LETA informēja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

Vienlaikus šajā mācību gadā izglītību ģimenē apgūs 150 bērni, kas ir par 24 bērniem jeb 13,8% mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. No kopumā 150 izglītību ģimenē apgūstošajiem bērniem 139 ir no 1.-6.klasei, savukārt 11 bērni ir no 7. un 8.klasēm. Aizvadītajā mācību gadā izglītību ģimenē apguva 174 bērni, vēsta LETA.

Kā skaidroja IZM, izglītību ģimenē apgūst bērni, kuru vecāki ir izvēlējušies savam bērnam izglītības ieguves formu "izglītība ģimenē".

Kopumā šo mācību gadu sāka 217 500 skolēnu, bet 99 410 ir pirmsskolas izglītības bērni, to skaitā 44 107 ir piecgadīgi un vecāki bērni. Šogad izglītojamo skaits pamata un vispārējās vidējās izglītības programmā pieaudzis par 0,7%.

Jaunākajās klasēs, 1.-6.klašu grupā, mācības kopumā sāka 118 855 skolēni, no kuriem 860 mācīsies tālmācībā un 139 izglītosies ģimenē. Šogad lielākais bērnu skaits fiksēts 1.klašu grupā - mācības 2021./2022.gadā sāka 21 520 pirmklasnieku.

7.-9.klašu grupā mācīsies 62 911 skolēni, no kuriem tālmācībā izglītību apgūs 1521 bērns un 11 bērni mācīsies ģimenē. Šajā kategorijā šogad lielākais skolēnu skaits ir 7.klašu grupā - mācību gadu sāka 21 611 jaunieši.

Savukārt vidusskolā vispārējo izglītību iegūs 35 734 bērni, no kuriem 4733 būs tālmācības. Vidusskolā lielākais bērnu skaits ir topošo absolventu jeb 12.klasē - 12 234 skolēni.

Kopumā šogad tālmācībā izglītību no 1. līdz 12.klases apgūs 7114 bērni.

2021./2022.mācību gadu sāka 675 skolas. No tām četras skolas ir profesionālās pamata un vidējās izglītības iestādes, kurās mācās 917 skolēni. Speciālās izglītības iestādēs šogad mācās 4390 bērni 43 skolās, bet vispārējās izglītības iestādēs izglītību apgūst 212 193 skolēni no 628 skolām.