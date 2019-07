Saistībā ar ceļu remontdarbiem daudzviet Latvijā noteikti satiksmes ierobežojum

Saistībā ar ceļu remontdarbiem daudzviet Latvijā noteikti satiksmes ierobežojumi, aģentūru LETA informēja "Latvijas Valsts ceļos" (LVC).

Vidzemes šosejas ceļa posmā "A2" no Garkalnes līdz Sēnītes mezglam notiek satiksmes organizācijas izmaiņas un satiksme pakāpeniski vairākos posmos tiks pārslēgta uz Siguldas virziena brauktuvi. Patlaban jau ir pārslēgts posms no Vangažiem līdz Sēnītes mezglam. Arī pēc satiksmes pārslēgšanas uz Siguldas virziena brauktuvi tā organizēta pa vienai joslai katrā virzienā, vēsta LETA.

Turpinās remontdarbi uz Jūrmalas šosejas "A10". LVC sacīja, ka tas ir jāņem vērā tiem, kas sestdien dosies uz grupas "Prāta vētra" koncertu Liepājā. Lielākie ceļa būvdarbu posmi uz reģionālajiem ceļiem ir pie Pāvilostas uz ceļa "P111", kur nepieciešama stunda lai izbrauktu visus luksoforu posmus, un no Tērvetes virzienā uz Lietuvas robežu "P95", kur ir astoņi luksoforu posmi. 45 minūtes ceļā paies remontdarbu posmos no Audriņiem līdz Dricāniem un no Gulbenes Balvu virzienā.

LVC aicina būvdarbu vietās ievērot satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes, lai satiksme caur būvobjektiem noritētu raiti un nerastos sastrēgumi, jo būvobjektos transportlīdzekļiem nav iespējams samainīties vietām. Neievērojot satiksmes ierobežojumus, var izraisīt pamatīgus sastrēgumus un apgrūtināt braukšanu sev un citiem satiksmes dalībniekiem.

Starp lielākajiem satiksmes ierobežojumiem saistībā ar ceļu remontdarbiem LVC minēja Pierīgu, kur uz Jūrmalas šosejas "A10" slēgta brauktuve Jūrmalas virzienā. Satiksme abos virzienos pa divām joslām pārkārtota uz brauktuves Rīgas virzienā. Ātruma ierobežojums noteikts 70 kilometri stundā. Nozīmīgi satiksmes organizācijas grozījumi krustojumā ar Rīgas apvedceļu "A5".

Jelgavā un tās apkārtnē loka maģistrāles pārbūves ietvaros slēgts maģistrāles pārvads pār dzelzceļu. Apbraukšana notiek saskaņā ar norādēm. Tāpat tilta pār Platoni Miera ielā pārbūves laikā satiksme ir novirzīta pa pagaidu tiltu ar vairs tikai vienu braukšanas joslu katrā virzienā. Garozas ielas pārbūve turpinās ar vienu luksoforu posmu. Savukārt rotācijas apļa izbūves darbi Rīgas ielā Ozolniekos var aizkavēt satiksmi. Turpinās arī gājēju ceļa izbūve gar vietējo autoceļu Ozolnieki-Brankas-Brankstūri ceļa posmā "V1068" no Ozolnieku stacijas līdz Brankām.

Savukārt uz Vidzemes šosejas "A2" posmā no Rīdzenes līdz Bērzkrogam ir jārēķinās ar trim posmiem, ko regulē luksofori. Uz autoceļa Rīga-Ērgļi "P4" pirms Ērgļiem trīs luksoforu posmi pusotrā kilometrā prasa 20 minūtes ceļā. Uz Ķeguma hidroelektrostacijas tilta "P8" satiksme tiek regulēta ar luksoforiem - platuma ierobežojums 2,75 metri un masas ierobežojums 15 tonnas.

Uz autoceļa Cēsis-Vecpiebalga-Madona "P30" posmā no Vecpiebalgas līdz Gulbēra ezeram četri luksoforu posmi, lai tos izbrauktu nepieciešama pusstunda. Uz autoceļa Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža "P35" posmā no Gulbenes līdz Kazupei satiksme četros līdz sešos posmos tiek regulēta ar luksoforiem, lai tos izbrauktu, nepieciešamas 45 minūtes. Pagaidu tilta brauktuves platums četri metri un nestspēja 52 tonnas.

Latgalē uz Daugavpils apvedceļa "A14" Kalkūni-Tilti" posmā no Kalkūniem līdz Sventei trīs luksoforu posmi, tos var izbraukt pusstundā. Uz Daugavpils apvedceļa tilta pār Daugavu satiksme tiek regulēta pa vienu joslu ar luksoforiem. Savukārt uz autoceļa Rēzekne-Gulbene "P36" posmā no Audriņiem līdz Dricāniem trīs luksoforu posmi prasa pusstundu ceļā.

Zemgalē uz autoceļa Bauska-Aizkraukle "P87" pie Jaunjelgavas ir trīs luksoforu posmi un satiksme novirzīta pa apbraucamo ceļu. No Tērvetes līdz Lietuvas robežai "P95" satiksme astoņos posmos tiek regulēta ar luksoforiem. Remonta posma izbraukšanai nepieciešama nepilna stunda.

Uz autoceļa Dobele-Bauska "P103" posmā no Mūrmuižas līdz Elejai ir viens luksoforu posms un viens posms ar satiksmes regulētājiem. Uz autoceļa Tukums-Auce "P104" posmā no Lielauces līdz Aucei ir divi līdz trīs luksoforu posmi un pusstunda ceļā.

Kurzemē uz autoceļa Ventspils-Grobiņa "P111" posmā no Labraga līdz Mežainei seši luksoforu posmi. Lai tos izbrauktu, vajadzīga stunda. Remontdarbi notiek arī uz pievedceļa Pāvilostai. Uz autoceļa Kuldīga-Alsunga-Jūrkalne "P119" posmā no Ēdoles līdz Jūrkalnei vienā posmā satiksmi organizē regulētāji. Nepieciešama pusstunda remonta posma izbraukšanai.

Uz autoceļa Annenieki-Jaunpils "V1457" ir trīs ar luksoforiem regulēti posmi, ātruma ierobežojums 70 un 50 kilometri stundā, un remonta posms prasa 20 minūtes ceļā. Jaunpilī remontdarbu dēļ slēgts tilts pār Bikstupi, apbraukšana organizēta pa pašvaldības ielām.