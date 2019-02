Saeimā darbu sāk arī liepājniece Dace Bluķe

Saeima ceturtdien apstiprināja mandātus astoņiem jauniem deputātiem, kuri parlamentā aizvietos ministrus.

Mandāti apstiprināti Jānim Iesalniekam (VL-TB/LNNK), Andrim Kazinovskim (JKP), Jānim Cielēnam (JKP), Jānim Butānam (JKP), Dacei Bluķei (AP), Mārtiņam Šteinam (AP), Atim Lejiņam (JV) un Aivaram Geidānam (KPV LV).

Viņi parlamentā darbosies laikā, kamēr ministru pienākumus veiks kultūras ministre Dace Melbārde (VL-TB/LNNK), izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP), tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP), satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP), vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP), aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP), finanšu ministrs Jānis Reirs (JV), kā arī ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro (KPV LV).

Visi jaunie deputāti nolasīja svinīgo solījumu: "Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru (svinīgi solu) būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas Satversmi un likumus."

Jauni deputāti arī tika ievēlēti komisijās, bet vairāki līdzšinējie deputāti mainīs savas komisijas. Butāns un Iesalnieks strādās Juridiskajā komisijā, kā arī Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā, Kazinovkis - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, kā arī Ilgtspējīgas attīstības komisijā, bet Cielēns - Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā un arī Ilgtspējīgas attīstības komisijā.

Tikmēr Lejiņš darbosies Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā un Publisko izdevumu un revīzijas komisijā, Bluķe - Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, kā arī Publisko izdevumu komisijā, Šteins - Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, kā arī Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības.

Savukārt Anita Muižniece (JKP) atsaukta no Ilgtspējīgas attīstības komisijas un ievēlēta Eiropas lietu komisijā, Romāns Naudiņš (VL-TB/LNNK) tika atsaukts no Publisko izdevumu un revīzijas komisijas, Jānis Dombrava (VL-TB/LNNK) atsaukts no Tautsaimniecības komisijas un ievēlēts Ārlietu komisijā, bet Aldis Adamovičs (JV) - atsaukts no Tautsaimniecības un ievēlēts Valsts un pašvaldības komisijā.

Deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš (JV) turpmāk darbosies Eiropas lietu komisijā, bet nestrādās Publisko izdevumu un revīzijas komisijā, Ilmārs Dūrītis (AP) strādās Sociālo un darba lietu komisijā, bet atsaukts no Izglītības komisijas. Tikmēr Mārtiņš Bondars (AP) atsaukts no Publisko izdevumu un revīzijas komisijas, bet ievēlēts Pieprasījumu komisijā. Deputāts Uldis Augulis (ZZS) atsaukts no Publisko izdevumu un revīzijas komisijas un ievēlēts Pieprasījumu komisijā.

Savukārt Riharda Kozlovska (JV) mandātu paredzēts apstiprināt Saeimas sēdē 7.februārī. Viņš parlamentā darbosies ārlietu ministra Edgara Rinkēviča (JV) vietā.

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) vēl aptuveni mēnesi vai divus plāno apvienot ministres un deputātes pienākumus. Viņa žurnālistiem skaidroja, ka tas ir saistīts ar jau iesāktajiem darbiem parlamentā.

Kā ziņots, deputātam, kurš apstiprināts ministra amatā, ir iespēja uz ministra pilnvaru laiku nolikt deputāta mandātu. To izdarot, viņa vietā iespēja strādāt Saeimā tiek dota pirmajam konkrētajā vēlēšanu apgabalā "aiz svītras" palikušajam. Šim cilvēkam atsakoties, iespēja tiek dota nākamajam, un tā šis process turpinās, kamēr kāds piekrīt ieņemt deputāta amatu.

No 13 jaunās valdības ministriem desmit ir ievēlēti Saeimā. Deviņi no viņiem aģentūrai LETA apliecināja, ka neplāno savienot abus amatus. Vienīgi labklājības ministre Petraviča pagaidām ministres un Saeimas deputātes amatus apvienos, atzina politiķe.