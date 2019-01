bonbongs

Arī prieks, ka Bondars nekur netika. Derdzās Mārtiņa Bondara gaudošana un kā puišeļim ņaudēšana dzeltenā presē un TV. Ar minimālo algu dzīvo vairāk kā pus Latvijas. Nabadziņš. Lai iet sociāliem prasīt pabalstiņu un trūcīgā statusiņu. Ko lai saka Krājbankas aplaupītie cilvēki, kam palika tur nauda ! Kad Bondariņš dzīvoja pāri saviem līdzekļiem , tad bija labi. Lai iet paprasa naudiņu sev ļoti tuvai radiniecei vārdā I.Tā 80 gadīgam pensionāram no malkas šķūnīša izveda malku, finišā vecītis zāģeja nost šķūnīti, jo pašam nebija malciņas. Dievs visu redz un par grēkiem mēdz arī sodīt ! Ābols no ābeles jau tālu nekrīt ! Kā var būt valdībā cilvēks, kas tautai parādā 15 miljonus ! Pie tam Latvijas Krājbanka bija valsts pirmsākumu banka. Tautas banka un to nolaida pa burbuli. Prom no mūsu tautas valdības šāda tipa cilvēkus ! Lai jaunajai valdībai veicas un strādā TAUTAS LABĀ UN INTERESĒS !

pirms 24 minutēm, 2019.01.23 21:09