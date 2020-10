Sabiedriskajā transportā atkal būs obligāti jālieto sejas aizsegs

No 7.oktobra mutes un deguna aizsegu lietošana sabiedriskajā transportā būs obligāta, pirmdien lēma valdība.

Noteikti gan divi izņēmumi. Ņemot vērā, ka maziem bērniem nav iemaņu pareizai sejas masas lietošanai, kā arī to, ka bērnu vidū Covid-19 izplatībai ir mazāk risku, aizsegu varēs nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam, vēsta LETA.

Tāpat arī, ja pasažierim ir acīmredzami kustību traucējumi vai psihiskās veselības traucējumi, kuru rezultātā personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, tā lietošana nav jāpieprasa un personai ir jāļauj uzturēties transporta līdzeklī, skaidro Veselības ministrijā (VM).

Mutes un deguna aizsegu lietošana attiecas arī uz skolu autobusiem, kas tiek pielīdzināti sabiedriskajam transportam.

Šis drošības pasākums patlaban noteikts uz vienu mēnesi - līdz 6.novembrim.

Šāda prasība bija spēkā arī vasaras sākumā, tomēr, novērojot saslimstības ar Covid-19 kritumu, tai tika noteikts rekomendējošs raksturs. Tādējādi līdz šim tas bija obligāti, ja persona dodas uz dzīvesvietu, lai tur ievērotu pašizolāciju, vai tai ir augšējo elpceļu infekciju simptomi.

VM skaidro, ka šis nosacījums tiek ieviests uz ierobežotu laiku, jo, sākot no divām nedēļām, var sākt novērot efektu no ieviestā pasākuma un mēneša laikā novērtēt tā noturību. Ja masku lietošanas rezultātā Covid-19 izplatība stabilizēsies vai samazināsies, šo pienākumu varēs atcelt, bet, ja nebūs rezultātu, tad būs jāievieš papildus pasākumi - pulcēšanās ierobežojumi, ierobežojumi pasākumu norisei.

Kā mutes un deguna aizsegu var lietot medicīniskās, nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas, kā arī vizierus un sejas vairogus.

Medicīniskās sejas maskas klasificējamas kā medicīniskās ierīces un tās ir izgatavotas no atbilstošiem sertificētiem materiāliem un arī pašas maskas tiek sertificētas un reģistrētas kā medicīnas ierīces. Tās galvenokārt paredzētas profesionālās darbības veikšanai kā individuālais aizsardzības līdzeklis, piemēram veselības aprūpes darbiniekiem.

Nemedicīniskās jeb higiēniskās maskas izgatavo no blīvi austa auduma kombinācijām un tās satur vismaz divus slāņus. Maskai ir cieši jāpieguļ sejai, to piestiprinot ar saitēm aiz ausīm vai sasienot ap galvu. Nemedicīniskās maskas netiek sertificētas. Maskai jābūt tādai, lai tā ļautu brīvi elpot, būtu ērti lietojama un labi piegultu sejai un to nebūtu jāsakārto pieskaroties ar rokām. Maska ir lietojama atkārtoti un ir viegli mazgājama.

Sejas masku ir jānomaina tiklīdz tā ir mitra vai kļuvusi netīra, bet medicīnisko masku lieto apmēram divas līdz trīs stundas. Vienreizlietojamās maskas nedrīkst lietot atkārtoti, skaidro VM.

Kā vēstīts, piektdien tika reģistrēts straujš Covid-19 saslimstības pieaugums, kas pārsniedza nedēļu iepriekš reģistrēto rādītāju divas reizes. Proti, 25.septembrī Covid-19 divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs bija 7,6 uz 100 000 iedzīvotāju, bet piektdien šis rādītājs sasniedza 19,5 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, norāda Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Atbilstoši Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem, 4.oktobrī šis rādītājs sasniedza 26,3 gadījumus, kas ir līdz šim augstākais reģistrētais kumulatīvais rādītājs. Iepriekš augstākais rādītājs reģistrēts 6.aprīlī, kad tas bija 20,52 gadījumi.

Veicot 1748 Covid-19 izmeklējumus, aizvadītajā diennaktī reģistrēti 40 jauni inficēšanās gadījumi. Attiecīgi pagājušajā diennaktī 2,29% no visiem testiem bijuši pozitīvi. SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Vienlaikus no sestdienas ir paaugstināts slieksnis pašizolācijas prasībai pēc atgriešanās no Covid-19 vairāk skartajām valstīm. Līdz šim pašizolācija bija jāievēro cilvēkiem, kuri ieradušies no valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 16. No sestdienas tas paaugstināts līdz 25 gadījumiem.

Lēmumu paaugstināt šo slieksni pieņēmis SPKC, skaidrojot, ka, pieaugot inficēšanās riskiem Latvijā, šī robežšķirne pārskatīta, to palielinot līdz 25 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem. "Tādējādi atgriežoties no valstīm, kur saslimstības rādītāji ir līdzvērtīgi Latvijai, pašizolācija nav jāievēro," skaidroja centrā.