Rosina noteikt līdz 50 eiro lielu sodu par masku nelietošanu sabiedriskās vietās

Tieslietu ministrija (TM) sagatavojusi grozījumus likumā, kas paredz, ka policija par mutes un deguna aizsegu nelietošanu sabiedriskās vietās iedzīvotājiem piemēro brīdinājumu vai līdz 50 eiro lielu naudas sodu, aģentūrai LETA pastāstīja TM valsts sekretāra vietniece Laila Medina.

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma grozījumu redakcija ir saskaņota Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska vadītajā Starpinstitūciju koordinācijas vadības grupā.

Minētās sankcijas paredzētas tajos gadījumos, kur saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem mutes un deguna aizsegi jālieto obligāti, norādīja Medina.

Patlaban Ministru kabineta noteikumi paredz, ka no 7.oktobra līdz 6.novembrim sabiedriskajā transportlīdzeklī transportlīdzekļa vadītāji, kuri nav atdalīti ar fizisku barjeru no pasažieriem, kā arī pasažieri, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, lieto mutes un deguna aizsegus.

Tāpat no 14.oktobra līdz 6.novembrim iedzīvotāji, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, darbinieki, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, lieto mutes un deguna aizsegus kultūrvietās un izstāžu norises vietās, tirdzniecības vietās un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietās. Tāpat mutes un sejas aizsegi jālieto reliģiskās darbības veikšanas vietās, ja tur netiek rīkots pasākums.

Patlaban nav zināms, vai grozījumus iekļaus jau otrdienas valdības darba kārtībā. Tāpat grozījumi vēl būs jāpieņem Saeimai. Medina skaidroja, ka grozījumiem nav paredzēts konkrēts spēkā stāšanās laiks, jo tas tiek atstāts tālākām diskusijām Saeimā.

LETA jau rakstīja, ka patlaban Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums paredz atbildību par izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas, kā arī pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu. Par to piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 10 līdz līdz 2000 eiro, bet juridiskajai personai - no 140 līdz 5000 eiro.

Savukārt par personai noteiktā pienākuma iekļaut ziņas personu uzraudzības informācijas sistēmā jeb anketas "covidpass.lv" nepildīšanu piemēro naudas sodu no desmit līdz 2000 eiro.