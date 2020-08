Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās uzvarējusi AP/P

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās visvairāk balsu ir ieguvis "Attīstībai/Par!" un partijas "Progresīvie" (AP/P) apvienotais saraksts, kuram seko "Saskaņa" un "Jaunā vienotība" (JV), liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) sniegtā informācija, apkopojot balsis no visiem 156 iecirkņiem.

Provizoriskie rezultāti liecina, ka Rīgas domē ir iekļuvuši septiņi politiskie spēki. AP/P saraksts tiks pie 18 deputātu mandātiem, "Saskaņa" iegūs 12 domnieku krēslus, JV - desmit, "Visu Latvijai"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK un Latvijas Reģionu apvienības (NA/LRA) apvienotais saraksts - septiņus, "Gods kalpot Rīgai" (GKR) - piecus, bet Latvijas Krievu savienība (LKS) un Jaunā konservatīvā partija (JKP) - katra pa četrām deputātu vietām, vēsta LETA.

Pašlaik apkopotie dati liecina, ka par AP/P nobalsojuši 26,16% vēlētāju, par "Saskaņu" - 16,89%, bet par JV - 15,24%. Tālāk seko NA/LRA apvienotais saraksts - 9,64%, GKR - 7,72%, LKS - 6,52% - un JKP - 6,39%.

"Aiz strīpas" palikusi Zaļo un zemnieku savienība ar 4,07% vēlētāju atbalstu, partija "Alternative" - 3,03%, "Jaunā Saskaņa" - 1,7% - un partija "KPV LV" - 1,12%.

Vēlēšanu rezultātu apkopošanu aizēnoja gadījumi divos vēlēšanu iecirkņos, kur neesošu zīmogu dēļ par nederīgām nācies atzīt aptuveni 600 balsu.

Vispirms tika ziņots par iecirkni Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā, kur atklājās, ka vēlētājiem balsošanai tika izsniegts ievērojams skaits vēlēšanu aplokšņu bez iecirkņa komisijas zīmoga, tāpēc CVK lēma par šo gadījumu lūgt Valsts drošības dienestam veikt lietas apstākļu pārbaudi.

Šajā iecirknī ir reģistrēti 2708 vēlētāji, no kuriem nobalsojuši 1024 jeb 37,7%. Iecirknī par derīgām atzītas tikai 815 aploksnes. Šajā iecirknī visvairāk balsu ieguva AP/P - 25,15%, "Saskaņa" - 18,65%, NA/LRA - 11,53%, bet JV - 10,67%.

Vēlāk atklājās, ka līdzīgs starpgadījums noticis 144.vēlēšanu iecirknī Puškina licejā, Sarkandaugavas ielā, kur atklātas 419 neapzīmogotas balsošanas aploksnes, kuras nevar ieskaitīt vēlēšanu rezultātos. Neapzīmogoto aplokšņu skaits sakrīt ar balsu skaitu, kas tika nodotas iepriekšējās balsošanas laikā.

Kā noskaidroja aģentūra LETA, kopumā šajā iecirknī nobalsojuši 933 vēlētāji, bet par derīgām atzītas tikai 514 aploksnes. No derīgajām balsīm par AP/P nodoti 23,93% balsu, par "Saskaņu" - 23,54%, par JV - 10,31%, bet par LKS - 8,75%.

Aģentūras LETA aprēķini gan liecina, ka neieskaitīto balsu skaits nevienai no "aiz strīpas" palikušajām partijām tomēr neļautu pārvarēt 5% barjeru, taču šīs balsis varētu pamainīt to, kuri no kandidātiem ieguvuši mandātus domē.

Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās nobalsojuši tikai 40,58% no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, un tā ir vēsturiski zemākā aktivitāte pašvaldību vēlēšanās Rīgā vismaz kopš 1997.gada. Kopumā uz vēlēšanām aizgājuši 171 507 vēlētāji, par derīgām atzītas 170 545 aploksnes, bet par derīgām zīmēm - 169 469.