Reģionālos autoceļus 1000 kilometru garumā aprīkos ar atstarojošiem signālstabiņiem

Lai uzlabotu satiksmes drošību, VAS "Latvijas valsts ceļi" (LVC) 27 reģionālos autoceļus gandrīz 1000 kilometru kopgarumā aprīko ar atstarojošiem signālstabiņiem, aģentūru LETA informēja LVC.

Atstarojošie signālstabiņi diennakts tumšajā laikā ļauj autovadītājiem labāk orientēties uz ceļa. Stabiņi tiek uzstādīti 43 posmos uz 27 reģionālajiem autoceļiem, vēsta LETA.

LVC valdes priekšsēdētājs Jānis Lange norādīja, ka ceļa pārredzamība ir ļoti būtiska no satiksmes drošības viedokļa. Latvijas klimatiskajos apstākļos, kad vairāk nekā sešus mēnešus gadā rīta un vakara stundās ilgi pieturās krēsla vai tumsa, atstarojošais ceļu aprīkojums ir īpaši nepieciešams, viņš uzsvēra.

Lange sacīja, ka arī nākamgad būtu jārealizē šāds projekts, aprīkojot vēl vismaz 700 kilometrus valsts autoceļu ar signālstabiņiem. Kopumā gan ar atstarojošajiem elementiem būtu jāaprīko visi valsts reģionālie autoceļi, viņš atzina. "Šādos rudenīgos laika apstākļos, kādi ir tagad, šī vajadzība ir īpaši uzskatāma," pauda Lange.

Saskaņā ar valsts standartu signālstabiņi jāuzstāda uz valsts galvenajiem ceļiem, tai skaitā arī šķērsojuma mezglu nobrauktuvēs un apdzīvoto vietu posmos, kur ceļa brauktuve ir bez apmales un/vai bez apgaismojuma. Uz pārējiem ceļiem signālstabiņi jāuzstāda, ja pašreizējā satiksmes intensitāte ir ne mazāka par 1000 transportlīdzekļiem diennaktī. Signālstabiņus ieteicams uzstādīt arī tad, ja satiksmes intensitāte ir mazāka par 1000 transportlīdzekļiem diennaktī, it īpaši līknēs.

LVC pārstāvji skaidroja, ka finansējums valsts autoceļiem jau ilgstoši nav pietiekams, tāpēc daudzi ceļu posmi joprojām nav aprīkoti ar šādiem stabiņiem. Viens no projektiem, kura laikā tiks aprīkoti 750 kilometri autoceļu, tiek veikts, pateicoties 300 000 eiro finansējumam, ko satiksmes drošības uzlabošanai uz valsts autoceļiem ir novirzījusi Ceļu satiksmes drošības padome no Satiksmes drošības fonda. Šajā fondā uzkrājas daļa no transportlīdzekļu apdrošinātāju saņemtās naudas par obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas (OCTA) polisēm. Signālstabiņi projekta laikā tiek uzstādi ceļu posmos, kur tie nebija vispār un kur ir lielāka satiksmes intensitāte.

Vēl viens projekts tiek finansēts no valsts budžeta, tā laikā signālstabiņi tiek likti vairāk nekā 240 kilometros reģionālo autoceļu, par kopējo summu vairāk kā 100 000 eiro.

Atbilstoši iepirkuma rezultātiem projektos, kas tiek finansēti no Satiksmes drošības fonda, signālstabiņu uzstādīšanu Zemgalē un Kurzemē veiks SIA "Ceļu, tiltu būvnieks" par līgumcenu 242 734 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Savukārt Pierīgā un Vidzemē stabiņus uzstādīs SIA "M-2" par līgumcenu 94 115 eiro, ieskaitot PVN. Iepirkums, kas tiek finansēts no valsts budžeta patlaban ir vērtēšanas stadijā.

Ar signālstabiņiem Zemgalē un Kurzemē tiks aprīkoti kopā 14 autoceļu posmi, tostarp uz autoceļa Jelgava-Dobele-Annenieki (P97), Jelgava (Tušķi)-Tukums (P98), Dobele-Bauska (P103), Talsi-Dundaga-Mazirbe, Sloka-Talsi (P128), Ventspils-Kuldīga-Saldus (P108), Kandava-Saldus (P109), Kuldīga-Aizpute-Līči (P112), Tukums-Kuldīga (P121), Kuldīga-Alsunga-Jūrkalne (P119), Ventspils (Leči)-Grobiņa (P111), Butnāri-Saldus-Ezere (P105), kā arī Talsu apvedceļa (P129) un Kuldīgas apvedceļa (P118) posmos.

Savukārt Pierīgā un Vidzemē ar ceļa signālstabiņiem tiks aprīkoti kopā 12 autoceļu posmi, tostarp uz autoceļa Rīga (Jaunciems)-Carnikava-Ādaži (P1), Juglas papīrfabrikas ciemats-Upesciems (P2), Rīga-Ērgļi (P4), Ulbroka-Ogre (P5), Ragana-Turaida (P7), Inciems-Sigulda-Ķegums (P8), Umurga-Cēsis-Līvi (P14), Rīgas HES-Jaunjelgava (P85), Mežvidi-Baldone (P91), Rīga-Jaunmārupe (P132), Kocēni-Limbaži-Tūja (P11), Ragana-Limbaži (P9).

Latgalē un Vidzemē ar signālstabiņiem tiks aprīkots autoceļa Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene (P37) posms.

LVC pārziņā ir 20 066 kilometri autoceļu, no kuriem 1673 kilometri ir galvenie autoceļi, 5453 kilometri - reģionālie autoceļi, bet 12 883 kilometri - valsts vietējie autoceļi.

Patlaban uz valsts autoceļiem ir 105 883 signālstabiņi, no kuriem 48 442 - uz galvenajiem autoceļiem, 50 806 - uz reģionālajiem autoceļiem, bet 6635 - uz vietējiem autoceļiem.