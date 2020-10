Reģionālajām un universitāšu slimnīcām būs jātur 15% brīvo gultu fonds

No piektdienas reģionālajām un universitāšu slimnīcām būs jātur brīvo gultu fonds 15% apmēra, lai slimnīca varētu uzņemt jaunus neatliekamos pacientus ar jebkuru saslimšanu, preses konferencē pavēstīja Veselības ministrijas valsts sekretāre un Valsts operatīvās medicīniskā komisijas priekšsēdētāja Daina Mūrmane-Umbraško, vēsta LETA.

"Mēs nevaram pieļaut situāciju, ka NMPD ir atvedis pacientu līdz slimnīcai, un slimnīca kaut kādu iemeslu dēļ pasaka, ka nevar uzņemt pacientu," skaidroja Mūrmane-Umbraško.

Vienlaikus, pēc valsts sekretāres sacītā, patlaban tas ir slimnīcu pārziņā, kā noturēt šo gultu fondu.

Tāpat slimnīcām būšot jāveido tranzīta nodaļas, kur pacienti uzturēsies līdz brīdim, kamēr viņiem tiek noteikts, vai viņi nav inficējušies ar Covid-19.

Kā aģentūru LETA informēja Veselības ministrijā, šobrīd ārstniecības iestādes esot apliecinājušas, ka ir gatavas lielākam Covid-19 pacientu skaitam. Tajās esot izveidoti gultu un nodaļu pārprofilēšanas plāni, pēc kuriem papildus iespējams nodrošināt papildus gultas gan pacientiem ar vidēji smagu slimības gaitu, gan ar smagu slimības gaitu.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī, tāpat kā otrdien, Latvijā atklāts 251 saslimšanas ar Covid-19 gadījums, tomēr trešdien viens sasirgušais miris, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Mirušais pacients bijis vecuma grupā no 80 līdz 90 gadiem. Līdz šim mirušas 64 personas, kam bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Aizvadītajā diennaktī valstī veikti kopumā 5105 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo testu īpatsvars bijis 4,9%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Šis ir viens no augstākajiem pozitīvo testu īpatsvariem rudens periodā. Iepriekš 25.oktobrī 4,7% veikto testu bijuši pozitīvi, savukārt kopš Covid-19 parādīšanās visaugstākais šis rādītājs bijis 8.martā, kad tika veikti 22 Covid-19 testi, no kuriem divi bija pozitīvi, līdz ar to pozitīvo testu īpatsvars bija 9,1%.

Vadoties pēc centra datiem, līdz šim saslimšana ar Covid-19 atklāta kopumā 5395 gadījumos, savukārt pagājušajā diennaktī izveseļojušies vēl 24 Covid-19 pacienti, līdz ar to kopskaitā atveseļojušies ir 1406 sasirgušie.