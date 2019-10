Pret gripu īpaši aicina vakcinēties grūtnieces un bērnus

Aizsākot sabiedrības informēšanas kampaņu "Neļauj gripai jūs noķert!", vakcinēties īpaši aicina grūtnieces un bērnus, šodien kampaņas atklāšanā sacīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Viņš uzsvēra, ka no 1.oktobra valsts pilnā apmērā apmaksā pretgripas vakcīnas grūtniecēm un bērniem vecumā no sešiem līdz 23 mēnešiem. Ģimenes ārsts Ainis Dzalbs uzsvēra, ka ģimenes ārstu praksēs vakcīnas grūtniecēm un bērniem jau ir pieejamas un pēc tām nevajag doties uz aptieku, vēsta LETA.

VM galvenā speciāliste ginekoloģijā un dzemdniecībā Dace Rezeberga uzsvēra, ka grūtnieces ir riska grupa, jo grūtniecības izraisītās izmaiņas sirds-asinsvadu un elpošanas sistēmās reizē ar pazeminātu imunitāti nosaka smagāku slimības norisi un augstāku komplikāciju iespējamību.

Grūtniecēm, kuras slimo ar gripu, biežāk attīstās smaga slimības gaita, biežāk grūtniecības otrajā un trešajā trimestrī sagaidāma augstāka mirstība.

Rezeberga piebilda, ka gadījumā, ja grūtniecība noris gripas sezonas laikā, vakcināciju var veikt neatkarīgi no grūtniecības laika.

Mediķe uzsvēra, ka pret gripu ir jāvakcinējas arī ģimenes locekļiem ar kuriem grūtniecei ir ciešs sadzīves kontakts.

Viņa norādīja, ka grūtnieces var vakcinēties vakcinācijas kabinetos, arī Rīgas Dzemdību namā. Mediķiem ir pienākums informēt grūtnieces par vakcīnas nekaitīgumu. Gadījumā, ja sieviete atsakās no vakcinācijas, viņai būs jāparakstās medicīnas dokumentācija, ka viņa uzņemas atbildību par savu lēmumu, sacīja Rezeberga.

Ģimenes ārsts Dzalbs uzsvēra, ka bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuriem ir hroniskas saslimšanas - sirds-asinsvadu slimības, elpceļu slimības, piemēram, astma, kā arī onkoloģiskas saslimšanas - ģimenes ārsts nozīmē vakcināciju, ko pilnā apjomā apmaksā no valsts budžeta. Savukārt pieaugušajiem ar hroniskām slimībām un cilvēkiem virs 65 gadu vecuma valsts kompensē 50% no vakcīnas izmaksām. Ģimenes ārsts izraksta recepti, pacients vakcīnu iegādājas aptiekā un ģimenes ārsta praksē vai vakcinācijas kabinetā var vakcinēties.

Mediķi skaidroja, ka pretgripas vakcīna ir drošs profilakses veids pret gripu, kas jāizmanto, lai pasargātu sevi un tuviniekus.

Arī veselības ministre Ilze Viņķele (AP) vakcinējas un aicina to darīt ikvienu, lai izvairītos no smagām komplikācijām, ko izraisa gripa. Ministre dalījās ar pieredzes stāstu no savas bērnības par vienu no skolasbiedriem, kurš smagu gripas komplikāciju dēļ bija kļuvis vājdzirdīgs.

Jau ziņots, ka oktobra sākumā SPKC reģistrējis pirmos gripas saslimšanas gadījumus, lai gan kopumā gripas intensitāte Latvijā ir ļoti zema.

Šosezon Latvijā ir pieejamas dažādas četrvērtīgas pretgripas vakcīnas, kuras pasargā no diviem A tipa un diviem B tipa gripas vīrusiem.

SPKC prognozē, ka šajā sezonā cirkulēs jau pazīstami gripas vīrusi, kas izplatījās iepriekšējās sezonās, taču, kuri no tiem būs dominējošie, patlaban nevar vēl zināt.