Pret Covid-19 pilnībā vakcinēto Latvijas iedzīvotāju skaits sasniedzis 45%

Trešdien Latvijā vakcīnas pret Covid-19 pirmo vai otro devu saņēmuši 6706 cilvēki, bet pilnībā vakcinēto Latvijas iedzīvotāju skaits sasniedzis 45% jeb 846 715 cilvēku, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija.

Līdz šim kopumā Latvijā pret Covid-19 vakcinētas 918 319 personas, bet vakcinācijas kursu pabeiguši 846 715 cilvēki, kas atbilst 45% Latvijas iedzīvotāju, aprēķinos izmantojot Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datus par provizorisko iedzīvotāju skaitu valstī 2021.gada jūlija sākumā, vēsta LETA.

Savukārt, izdalot dažādas iedzīvotāju vecuma grupas, redzams, ka līdz trešdienai vakcinācijas procesu pabeiguši 52,6% Latvijas iedzīvotāju, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Šajos aprēķinos gan izmantoti citi aģentūrai LETA pieejamie CSP dati - par Latvijas iedzīvotāju skaitu 2021.gada sākumā.

No šiem pašiem datiem redzams, ka vakcinācijas kursu noslēdzis 51,2% Latvijas iedzīvotājs vecumā virs 12 gadiem. Par 12 gadiem jaunākus cilvēkus Eiropas Savienībā (ES) pret Covid-19 pagaidām vēl nepotē.

Trešdien Latvijā 6706 vakcinēto cilvēku skaits ir mazāks nekā pagājušajā nedēļā tajā pašā dienā pret Covid-19 sapotēto cilvēku skaits, jo tad tika sapotēti 6809 cilvēki, kas liecina, ka kopējie vakcinācijas tempi arvien turpina būt zemi. Tomēr NVD statistika par pēdējām dienām vēl varētu mainīties uz pozitīvo pusi, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts - bieži tas tiek darīts pat ar vairāku dienu nobīdi.

Vakar Latvijā 2265 cilvēki saņēmuši pirmo poti pret Covid-19, 2309 - otro, bet 2104 sapotēti ar "Johnson&Johnson" (J&J) jeb "Janssen" meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, liecina NVD dati.

Trešdien reģistrēti arī 28 revakcinācijas gadījumi, kad papildu poti pret Covid-19 saņēmuši iedzīvotāji ar ļoti novājinātu imunitāti. Šie cilvēki revakcinēti dažādās ārstniecības iestādēs un visi saņēmuši "Moderna" vakcīnas.

Kopumā līdz šim revakcinācijas kursu saņēmušas 132 personas ar novājinātu imunitāti.

Lietošanai ES līdz šim ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un J&J jeb "Janssen".

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.