Porziņģim 11 punkti "Mavericks" ceturtajā zaudējumā pēc kārtas

Kristaps Porziņģis piektdien atkārtotajā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē ar Jūtas "Jazz" viesos guva 11 punktus, taču Dalasas "Mavericks" piedzīvoja ceturto zaudējumu pēc kārtas.

Jūtas "Jazz" savukārt guva 11.uzvaru pēc kārtas, mājās pieveicot Dalasas "Mavericks" ar 120:101 (37:12, 24:33, 33:23, 26:33), vēsta LETA.

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 24 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā guva 18 punktus, grozā raidot trīs no deviņiem divpunktu un vienu no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja divus no trīs "sodiņiem". Viņš arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, reizi kļūdījās un piecas reizes pārkāpa noteikumus, kā arī sakrāja +/- rādītāju -18.

Tikmēr viņa komandasbiedrs Luka Dončičs izcēlās ar 25 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm.

"Jazz" rindās Bojans Bogdanovičs sakrāja 32 punktus. Maikam Konlijam 22 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles, bet vēl četri spēlētāji guva vismaz desmit punktus, kārtējo "double-double" - 17 punkti un 12 izcīnītas bumbas zem groziem - sasniedzot Covid-19 epidēmijas sākuma simbolam NBA Rūdijam Gobēram.

Jau sestdien "Mavericks" spēle savā laukumā ar Fīniksas "Suns".

"Mavericks" ar astoņām uzvarām 19 spēlēs Rietumu grupā noslīdējusi uz 13.vietu, kamēr "Jazz" ar 15 panākumiem 19 mačos ir Rietumu grupas līderi.

Jau ziņots, ka citā spēlē Dāvis Bertāns pēc Covid-19 ierobežojumu pauzes devās laukumā un piektdien guva vienu punktu Vašingtonas "Wizards" komandas zaudējumā savā laukumā Atlantas "Hawks" ar 100:116 (22:31, 28:30, 21:28, 29:27).

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 25 minūtes un četras sekundes, kuru laikā realizēja vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Wizards" ar Bertānu laukumā iemeta par 13 punktiem mazāk nekā ielaida.

"Wizards" komandā rezultatīvākais ar 26 punktiem bija Rasels Vestbruks, kurš arī izcīnīja sešas bumbas zem groziem un veica četras rezultatīvas piespēles.

"Hawks" vienībā 41 punktu guva Trejs Jangs.

"Wizards" ar trim uzvarām 15 spēlēs ieņem pēdējo 15.vietu Austrumu grupā, bet "Hawks" ar 10 uzvarām 19 spēlēs ir sestajā vietā.

Bertāns pirms šī mača pēdējo reizi laukumā devās 11.janvāra spēlē pret Fīniksas "Suns", bet pēc tam Vašingtonas klubā konstatēja Covid-19 klātbūtni. Bertāns nebija starp saslimušajiem, taču viņam un vēl pieciem spēlētājiem drošības labad piemēroja Covid-19 protokolu.

Svētdien "Wizards" savā laukumā uzņems Bruklinas "Neta".

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.

Līga sezonu sākusi bez skatītāju klātbūtnes arēnās, jo koronavīrusa ierobežojumi aizliedz lielākas publiskas pulcēšanās telpās.